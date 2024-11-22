Участие в СВО для осужденных чиновников стало способом избежать срока в колонии

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Осужденные чиновники, в частности бывший глава района в Ростове-на-Дону, отправляясь на СВО, хотят не только избежать пребывания в колонии, но и показать, что они полезны стране. При этом контракт с Минобороны бессрочный, до окончания боев или смерти контрактника, а судьба исков потерпевших неясна.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре бывший глава Ленинского района Ростова-на-Дону Константин Тихонов был признан виновным в превышении должностных полномочий и мошенничестве и приговорен к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы. Суд удовлетворил его ходатайство об отправке в зону специальной военной операции, он условно освобожден от наказания.

Бывший руководитель администрации Ленинского района Ростова-на-Дону Константин Тихонов, который был осужден за превышение полномочий и хищение имущества, и отправится в зону проведения специальной военной операции, был известен в довольно узком кругу, считает ростовский политолог Бронислав Беркович.

"Дело против него выглядело обоснованным. Там было за что привлекать к ответственности. После этого скандала его имя стало чуть более известным. А до этого его знали в основном те, кто с ним работал. Широкой аудитории он не был известен. Занимал разные должности в администрации, был чиновником среднего звена", - сказал он «Кавказскому узлу».

Это в основном попытка избежать наказания, но при этом желая как-то быть полезным Родине. Потому что они в большинстве случаев являются патриотами в том понимании, как они видят этот патриотизм

По его словам, СВО – возможность для чиновников избежать наказания.

"Это в основном попытка избежать наказания, но при этом желая как-то быть полезным Родине. Потому что они в большинстве случаев являются патриотами в том понимании, как они видят этот патриотизм. Кроме этого для многих лучше воевать там, чем просто сидеть в тюрьме. Это такой тип мужчин. Да, есть шанс погибнуть, но им там лучше, чем в тюрьме", - отметил он.

Летом 2024 года бывший глава Цимлянского района Владимир Светличный был приговорен к 3 годам и одному месяцу колонии по делу о превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. После приговора он заключил контракт с Минобороны. 14 ноября родственники сообщили о его гибели, сообщило издание 161.ru.

Политолог также добавил, что отъезд бывших чиновников, которые находятся под следствием или осуждены, становится трендом.

"Для них открылась такая возможность, и они пользуются этим шансом. Это нормально в таких условиях. Им это позволяют, и они в целом не против оказаться в зоне боевых действиях", - указал он.

Пресс-секретарь фонда "Идите лесом" Иван Чувиляев сомневается, что чиновники участвуют в боевых операциях. "Мы не знаем, что именно происходит с чиновниками на фронте. Все новости, которые по этому поводу доносились, это были в основном сообщения про какие-то специальные парамилитарные отряды, в которых служили муж Блиновской, адвокат Пашаев и так далее. Это скорее отряды, которые в основном занимались поставками гуманитарной помощи. Я очень удивлюсь, если окажется, что кто-то из чиновников реально воюет", - сказал он Кавказскому узлу".

Что касается уголовных дел в их отношении, то после подписания контракта с Минобороны, ответственность снимается, но только на словах.

"Всегда схема одна и та же. Чиновники подписывают контракты, дальше их статус определяется сугубо на словах, никогда им не дают никаких бумажек. Они не уезжают из колонии со справкой о погашенной судимости или об УДО. Им говорят, что бумаги будут получены после окончания службы. Мы еще не сталкивались с людьми, которые бы получали эти справки после выхода из колонии. В этом контексте если уже был приговор и есть решение о компенсации имущества, то наверное с него уже взяли то, что требовалось», - отметил он.

Подписание контракта между фигурантами уголовных дел и Минобороны создали больше проблемы в системе судопроизводства, отмечает военный юрист Артем Мугунянц.

«Это самая большая проблема, которая существует, потому что их амнистируют и всю ответственность снимают. Соответственно никакой ответственности по уголовному делу они не несут. В этом и была главная проблема. Потерпевшие всегда остаются недовольными в таких случаях. Как только они подписывают контракт, ответственность снимается», - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, в теории после окончания СВО потерпевшие могут вернуться к своим требованиям, но на практике никто не знает, как это будет выглядеть.

"Есть две ситуации. Первая, когда ответственность снимается по причине того, что их амнистировали. А вторая, когда уголовные дела и судимости приостанавливаются до завершения контракта с Минобороны. Но дело в том, что контракты сейчас подписываются бессрочно. То есть контракт действует либо до окончания СВО, либо до их ранения или смерти. А в случае смерти, ответственности перед потерпевшими никто не несет, потому что причинитель вреда или должник умер", - указал юрист.

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