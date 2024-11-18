Родственник ингушского боевика обвинен в содействии терроризму

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Задержанному по делу о содействии терроризму жителю Малгобекского района Исламу Загиеву предъявлено обвинение. Дело направлено в Южный окружной военный суд.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 апреля 2023 года в Малгобекском районе Ингушетии был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Силовики нашли в Малгобеке предполагаемых участников нападения на пост ДПС. Они открыли огонь по силовикам, ранили одного из них и скрылись. 15 апреля глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что за время КТО в Малгобекском районе четыре человека убиты и двое задержаны. В июне 2023 года в селе Инарки силовики нашли в домах двух жителей самодельные бомбы. Оба были задержаны. Это Ислам Загиев и Ибрагим Хамчиев. Следствие считает, что оба оказывали содействие террористам, сообщили источники.

Дело в отношении Ислама Загиева о содействии терроризму направлено в Южный окружной военный суд. Следствие считает, что он помогал группировке, причастной к нападениям на полицейских в Ингушетии. Загиеву грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы, сообщила "Фортанга".

Ранее силовики рассматривали действия Загиева как несообщение о преступлении и вербовку в террористическое сообщество. Загиев - двоюродный брат присягнувшего ИГ* Амирхана Гуражева. Видео присяги распространили телеграм-каналы, связанные с террористической организацией. В ходе штурма жилого дома в Карабулаке в марте 2023 года Гуражев был убит, пишет издание.

Судебное заседание по делу Загиева назначено на 21 ноября на 09:30 мск, указано в карточке дела на сайте суда. Имя адвоката в карточке дела не приводится.

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