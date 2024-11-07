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20:05, 7 ноября 2024

Боец со Ставрополья убит на Украине

Родители у мемориальной доски Сергею Пилюгину. Скриншот фото из Telegram-канала Романа Коврыги от 07.11.24, https://t.me/kovrygaRoman/13569

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Пилюгин убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 511 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 29 октября власти признали убитыми в военной операции на Украине не менее 510 бойцов со Ставрополья.

Сергей Пилюгин убит в военной операции на Украине, сообщил сегодня глава Изобильненского округа, отчитываясь об открытии мемориальной доски в школе № 19 Изобильного. Пилюгину было 39 лет, дата смерти - 21 марта 2024 года, следует из фотографии мемориальной доски, приложенной к публикации в Telegram-канале Коврыги.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 51й бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

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