Контрактник со Ставрополья убит в зоне СВО

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Военнослужащий-контрактник Алексей Геращенко из Арзгирского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 510 бойцов из Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", 28 октября стало известно, что на Украине убит Нуриль Клычев из Кисловодска. Он стал, по меньшей мере, 509-м бойцом из Ставропольского края, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Военнослужащий-контрактник Алексей Геращенко убит в зоне СВО, сообщил 19 октября в своем телеграм-канале глава Арзгирского округа Алексей Палагута.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 510 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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