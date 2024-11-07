Оппозиция Азербайджана оценила перспективы отношений с США после победы Трампа

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Вашингтон после победы Трампа продолжит ускорять подписание Баку мирного договора с Ереваном, в отношениях США и Азербайджана будут доминировать вопросы безопасности и энергетики, а права человека отойдут на второй план, спрогнозировали оппозиционеры Азербайджана.

Лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, глава партии «Мусават» Иса Гамбар, председатель Политического комитета партии «Республиканская альтернатива» (ReAl) Натиг Джафарли, член координационного центра Национального совета демократических сил Гюльтакин Гаджибейли, директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы по просьбе "Кавказского узла" оценили влияние избрания президентом США Дональда Трампа на развитие отношений с этой страной.

На текущий момент сложно оценить, какими будут азербайджано-американские отношения в период администрации победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, сказал корреспонденту "Кавказского узла" Али Керимли.

"Пока команда Дональда Трампа еще не сформирована, неизвестно, кто займет пост госсекретаря, ответственного за внешнюю политику. Также еще не ясны приоритеты команды Трампа относительно региона", - отметил Керимли.

Вместе с тем, «определенные предположения» он все же высказал. "Судя по заявлениям Трампа во время избирательной кампании новая администрация будет оказывать давление на официальный Баку для ускорения мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Прежняя администрация также торопила власти Азербайджана заключить мирное соглашение. Можно полагать, что преемственность в этом вопросе сохранится", - полагает Керимли.

Возникнут противоречия между интересами Азербайджана, Ирана и России, которые реализуют коридор Север-Юг, с политикой администрации Трампа

По его мнению, на взаимоотношения Вашингтона и Баку может повлиять стратегия Трампа по ужесточению политики США к Китаю и Ирану. "Азербайджан этим летом подписал с Китаем соглашение о стратегическом партнерстве. С Ираном Баку также стремится избегать проблем. Поэтому обострение напряженности в отношениях США с Ираном и Китаем создаст дополнительные проблемы для Азербайджана, поскольку Вашингтон будет ожидать от Баку дистанцирования от Пекина и Тегерана", - сказал Керимли.

На его взгляд, администрация Трампа будет «заинтересована не в коридоре Север-Юг, а в маршруте из Индии в Европу через Аравийский полуостров». "Здесь возникнут противоречия между интересами Азербайджана, Ирана и России, которые реализуют коридор Север-Юг, с политикой администрации Трампа", - далее отметил глава ПНФА.

Он ожидает уменьшения внимания США к вопросам демократии в Азербайджане. "Возможно, правительство Трампа меньше чем администрация Байдена будет призывать к демократии. Однако несмотря на своеобразные приоритеты администрации Трампа, она будет стремиться к сохранению США своего лидерства в свободном мире. В этом смысле, а также с учетом системы разделения властей в США администрация будет считаться с позицией Конгресса США в вопросах прав человека. Поэтому новая администрация не сможет оставаться совсем безмолвной в связи с грубыми нарушениями прав человека в Азербайджане. Полагаю, что в период новой администрации США между авторитарной властью Азербайджана, стремящейся превратить страну в буксир РФ и Китая, и США будет множество спорных вопросов. Периодически мы будет становиться свидетелями жесткого диалога", - сказал Керимли.

США всегда ожидали, что Азербайджан будет занимать в регионе удовлетворяющую Вашингтон позицию в вопросах безопасности и энергетики. В этом направлении ожидания Запада не противоречат интересам Азербайджана и Баку может предпринять встречные шаги в этой сфере

Чтобы прогнозировать, как Трамп будет строить отношения с Азербайджаном, следует вспомнить, какими были двусторонние связи в период предыдущей администрации Трампа в 2016-2020 годах, считает Иса Гамбар.

"В принципе, в тот период ничего необычного в двусторонних отношениях не произошло. Имел место ожидаемый процесс и отношения в основном были нормальными. США всегда ожидали, что Азербайджан будет занимать в регионе удовлетворяющую Вашингтон позицию в вопросах безопасности и энергетики. В этом направлении ожидания Запада не противоречат интересам Азербайджана и Баку может предпринять встречные шаги в этой сфере", - сказал Гамбар корреспонденту "Кавказского узла".

В то же время, по его мнению, есть непрогнозируемые моменты в политике Трампа в связи "с неясностью отношений, которые новая администрация будет выстраивать с Россией, Ираном, Турцией". "От того, в каком направлении отношения США и этих стран будут развиваться, будет зависеть их влияние на Южный Кавказ в целом и Азербайджан в частности", - заметил Гамбар.

Натиг Джафарли полагает, что двусторонние отношения при Трампе будут основываться больше на прагматизме.

"Отношения между США и Азербайджаном многие годы строились на базе серьезных экономических и геополитических интересов. При этом, при администрациях республиканцев отношения всегда были более ровными. В период первого президентства Дональда Трампа серьезных проблем у Баку с Вашингтоном не было. Поэтому не думаю, что избрание Трампа приведет к каким-то фундаментальным изменениям. Возможно, в период новой администрации в отношениях будет больше прагматизма, то есть стороны будут сфокусированы больше на реализации конкретных проектов. Может быть, другие вопросы, в том числе, касающиеся развития темы гражданского общества, демократии, прав человека несколько будут отодвинуты на задний план", - отметил Джафарли в беседе с корреспондентом «Кавказского узла».

Член координационного центра Национального совета демократических сил Гюльтакин Гаджибейли полагает, что «сторонникам демократии в Азербайджане не следует из-за предвыборных заявлений Трампа впадать в уныние". "Давайте вспомним первый срок президентства Трампа. При его администрации в Белоруссии не осталось политзаключенных, а в Азербайджане был предпринят самый крупный акт помилования, и на свободу вышли сразу более полсотни политзаключенных. Ильхам Алиев в последние годы проигнорировал множества призывов нынешнего госсекретаря Блинкена, но в свое время ответил на один призыв госсекретаря Помпео при администрации Трампа и восстановил Шахлу Гумбатову в коллегии адвокатов. Нынешняя международная ситуация не складывается против Азербайджана, при этом на постсоветском пространстве усиливаются движения к демократии, это мы видим на примере Грузии, Молдавии. Если стремления граждан к демократии усилятся, то они найдут существенную поддержку на Западе и США", — сказала Гаджибейли корреспонденту «Кавказского узла».

Директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы обратил внимание на заявления Трампа об увеличении добычи нефти в США с целью понижения цен на бензин, что для американцев имеет важное значение. "Эти меры повлекут падение мировых цен на нефть. Это ударит и по России, и по Ирану, ограничит их возможности поддерживать авторитаризм в различных регионах и странах, включая Азербайджан. С другой стороны, падение цен на нефть снизит доходы Азербайджана, что будет побуждать власти прислушиваться к международной критике.

Кроме того, если Трамп назначит госсекретарем дипломата Никки Хелли, это будет иметь важное значение для продвижения демократии на постсоветском пространстве. Не думаю, что политика Вашингтона в области поддержки демократии и прав человека ослабнет. Напротив, думаю, что именно при демократах – восьмилетнем правлении Обамы и четырехлетнем президентстве Байдена было утеряно время для превращения демократии в мировой тренд, в результате напротив усиливался авторитаризм. Республиканцы могут проявить больше принципиальности и жесткости в международной политике и изменить ситуацию к лучшему", - сказал Гасымлы.

Как отмечает агентство Turan президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Трампа с избранием президентом США, еще до объявления официальных результатов выборов.

"Азербайджанская Республика придает особое значение всестороннему развитию отношений с Соединенными Штатами Америки. Во время вашего первого президентского срока вы уделяли большое внимание укреплению отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Соединенными Штатами, а также постоянному и последовательному развитию нашего сотрудничества. Хотел бы с удовлетворением отметить, что в этот период наше партнерство основывалось на взаимном доверии и поддержке, в том числе наша совместная деятельность по ряду важных направлений, особенно в борьбе с глобальными вызовами и терроризмом, в укреплении международного мира и безопасности, в обеспечении энергетической безопасности Европы, является динамичным и на подъеме характеризуется развитием», - отметил Алиев.

Он подчеркнул постоянную поддержку Трампом «энергетической стратегии Азербайджана».

"Воспользовавшись огромным потенциалом нашего взаимодействия с Соединенными Штатами, мы полны решимости и дальше расширять и углублять наше двустороннее партнерство во всех областях, включая политическую, торгово-экономическую, безопасность, энергетику, зеленый и цифровой переход и другие направления. Мы верим, что во время вашего нового президентства отношения между Азербайджаном и США еще больше укрепятся и будут определены новые направления сотрудничества. Азербайджан продолжит свою деятельность в направлении укрепления мира и безопасности на Южном Кавказе", - было сказано в послании Алиева Трампу.

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