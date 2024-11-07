RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:11, 7 ноября 2024

Оппозиция Азербайджана оценила перспективы отношений с США после победы Трампа

Флаги Азербайджана и Америки. Фото: https://ru.apa.az/foreign-policy/oficialnyi-baku-scitaet-neumestnoi-vozmoznost-vizitov-na-vysokom-urovne-predstavitelei-ssa-v-azerbaidzan-541321

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вашингтон после победы Трампа продолжит ускорять подписание Баку мирного договора с Ереваном, в отношениях США и Азербайджана будут доминировать вопросы безопасности и энергетики, а права человека отойдут на второй план, спрогнозировали оппозиционеры Азербайджана.

Лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, глава партии «Мусават» Иса Гамбар, председатель Политического комитета партии «Республиканская альтернатива» (ReAl) Натиг Джафарли, член координационного центра Национального совета демократических сил Гюльтакин Гаджибейли, директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы по просьбе "Кавказского узла" оценили влияние избрания президентом США Дональда Трампа на развитие отношений с этой страной.

На текущий момент сложно оценить, какими будут азербайджано-американские отношения в период администрации победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, сказал корреспонденту "Кавказского узла" Али Керимли.

 "Пока команда Дональда Трампа еще не сформирована, неизвестно, кто займет пост госсекретаря, ответственного за внешнюю политику. Также еще не ясны приоритеты команды Трампа относительно региона", - отметил Керимли.

Вместе с тем, «определенные предположения» он все же высказал. "Судя по заявлениям Трампа во время избирательной кампании новая администрация будет оказывать давление на официальный Баку для ускорения мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Прежняя администрация также торопила власти Азербайджана заключить мирное соглашение. Можно полагать, что преемственность в этом вопросе сохранится", - полагает Керимли.

Возникнут противоречия между интересами Азербайджана, Ирана и России, которые реализуют коридор Север-Юг, с политикой администрации Трампа

По его мнению, на взаимоотношения Вашингтона и Баку может повлиять стратегия Трампа по ужесточению политики США к Китаю и Ирану. "Азербайджан этим летом подписал с Китаем соглашение о стратегическом партнерстве. С Ираном Баку также стремится избегать проблем. Поэтому обострение напряженности в отношениях США с Ираном и Китаем создаст дополнительные проблемы для Азербайджана, поскольку Вашингтон будет ожидать от Баку дистанцирования от Пекина и Тегерана", - сказал Керимли.

 На его взгляд, администрация Трампа будет «заинтересована не в коридоре Север-Юг, а в маршруте из Индии в Европу через Аравийский полуостров». "Здесь возникнут противоречия между интересами Азербайджана, Ирана и России, которые реализуют коридор Север-Юг, с политикой администрации Трампа", - далее отметил глава ПНФА.

Он ожидает уменьшения внимания США к вопросам демократии в Азербайджане. "Возможно, правительство Трампа меньше чем администрация Байдена будет призывать к демократии. Однако несмотря на своеобразные приоритеты администрации Трампа, она будет стремиться к сохранению США своего лидерства в свободном мире. В этом смысле, а также с учетом системы разделения властей в США администрация будет считаться с позицией Конгресса США в вопросах прав человека. Поэтому новая администрация не сможет оставаться совсем безмолвной в связи с грубыми нарушениями прав человека в Азербайджане. Полагаю, что в период новой администрации США между авторитарной властью Азербайджана, стремящейся превратить страну в буксир РФ и Китая, и США будет множество спорных вопросов. Периодически мы будет становиться свидетелями жесткого диалога", - сказал Керимли.

США всегда ожидали, что Азербайджан будет занимать в регионе удовлетворяющую Вашингтон позицию в вопросах безопасности и энергетики. В этом направлении ожидания Запада не противоречат интересам Азербайджана и Баку может предпринять встречные шаги в этой сфере

Чтобы прогнозировать, как Трамп будет строить отношения с Азербайджаном, следует вспомнить, какими были двусторонние связи в период предыдущей администрации Трампа в 2016-2020 годах, считает Иса Гамбар.

"В принципе, в тот период ничего необычного в двусторонних отношениях не произошло. Имел место ожидаемый процесс и отношения в основном были нормальными. США всегда ожидали, что Азербайджан будет занимать в регионе удовлетворяющую Вашингтон позицию в вопросах безопасности и энергетики. В этом направлении ожидания Запада не противоречат интересам Азербайджана и Баку может предпринять встречные шаги в этой сфере", - сказал Гамбар корреспонденту "Кавказского узла".

В то же время, по его мнению, есть непрогнозируемые моменты в политике Трампа в связи "с неясностью отношений, которые новая администрация будет выстраивать с Россией, Ираном, Турцией". "От того, в каком направлении отношения США и этих стран будут развиваться, будет зависеть их влияние на Южный Кавказ в целом и Азербайджан в частности", - заметил Гамбар.

Натиг Джафарли полагает, что двусторонние отношения при Трампе будут основываться больше на прагматизме.

 "Отношения между США и Азербайджаном многие годы строились на базе серьезных экономических и геополитических интересов. При этом, при администрациях республиканцев отношения всегда были более ровными. В период первого президентства Дональда Трампа серьезных проблем у Баку с Вашингтоном не было. Поэтому не думаю, что избрание Трампа приведет к каким-то фундаментальным изменениям. Возможно, в период новой администрации в отношениях будет больше прагматизма, то есть стороны будут сфокусированы больше на реализации конкретных проектов. Может быть, другие вопросы, в том числе, касающиеся развития темы гражданского общества, демократии, прав человека несколько будут отодвинуты на задний план", - отметил Джафарли в беседе с корреспондентом «Кавказского узла».

Член координационного центра Национального совета демократических сил Гюльтакин Гаджибейли полагает, что «сторонникам демократии в Азербайджане не следует из-за предвыборных заявлений Трампа впадать в уныние". "Давайте вспомним первый срок президентства Трампа. При его администрации в Белоруссии не осталось политзаключенных, а в Азербайджане был предпринят самый крупный акт помилования, и на свободу вышли сразу более полсотни политзаключенных. Ильхам Алиев в последние годы проигнорировал множества призывов нынешнего госсекретаря Блинкена, но в свое время ответил на один призыв госсекретаря Помпео при администрации Трампа и восстановил Шахлу Гумбатову в коллегии адвокатов. Нынешняя международная ситуация не складывается против Азербайджана, при этом на постсоветском пространстве усиливаются движения к демократии, это мы видим на примере Грузии, Молдавии. Если стремления граждан к демократии усилятся, то они найдут существенную поддержку на Западе и США", — сказала Гаджибейли корреспонденту «Кавказского узла».

Директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы обратил внимание на заявления Трампа об увеличении добычи нефти в США с целью понижения цен на бензин, что для американцев имеет важное значение. "Эти меры повлекут падение мировых цен на нефть. Это ударит и по России, и по Ирану, ограничит их возможности поддерживать авторитаризм в различных регионах и странах, включая Азербайджан. С другой стороны, падение цен на нефть снизит доходы Азербайджана, что будет побуждать власти прислушиваться к международной критике. 

Кроме того, если Трамп назначит госсекретарем дипломата Никки Хелли, это будет иметь важное значение для продвижения демократии на постсоветском пространстве. Не думаю, что политика Вашингтона в области поддержки демократии и прав человека ослабнет. Напротив, думаю, что именно при демократах – восьмилетнем правлении Обамы и четырехлетнем президентстве Байдена было утеряно время для превращения демократии в мировой тренд, в результате напротив усиливался авторитаризм. Республиканцы могут проявить больше принципиальности и жесткости в международной политике и изменить ситуацию к лучшему", - сказал Гасымлы.

Как отмечает агентство Turan президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Трампа с избранием президентом США, еще до объявления официальных результатов выборов.

"Азербайджанская Республика придает особое значение всестороннему развитию отношений с Соединенными Штатами Америки. Во время вашего первого президентского срока вы уделяли большое внимание укреплению отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Соединенными Штатами, а также постоянному и последовательному развитию нашего сотрудничества. Хотел бы с удовлетворением отметить, что в этот период наше партнерство основывалось на взаимном доверии и поддержке, в том числе наша совместная деятельность по ряду важных направлений, особенно в борьбе с глобальными вызовами и терроризмом, в укреплении международного мира и безопасности, в обеспечении энергетической безопасности Европы, является динамичным и на подъеме характеризуется развитием», - отметил Алиев.

Он подчеркнул постоянную поддержку Трампом «энергетической стратегии Азербайджана».

"Воспользовавшись огромным потенциалом нашего взаимодействия с Соединенными Штатами, мы полны решимости и дальше расширять и углублять наше двустороннее партнерство во всех областях, включая политическую, торгово-экономическую, безопасность, энергетику, зеленый и цифровой переход и другие направления. Мы верим, что во время вашего нового президентства отношения между Азербайджаном и США еще больше укрепятся и будут определены новые направления сотрудничества. Азербайджан продолжит свою деятельность в направлении укрепления мира и безопасности на Южном Кавказе", - было сказано в послании Алиева Трампу.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
17:20, 7 ноября 2024
Четыре бойца из Дагестана убиты в военной операции
14:26, 7 ноября 2024
Великобритания ввела санкции в отношении Бибилова
13:40, 7 ноября 2024
Задержан замминистра МВД Северной Осетии
12:55, 7 ноября 2024
Верующий из Краснодарского края заподозрен в причастности к экстремистской организации
10:04, 7 ноября 2024
Хадулаев сообщил о задержании активиста в Дагестане
09:01, 7 ноября 2024
Шесть жилых домов сгорели при пожаре в Хутрахе
Все события дня
Новости
Полад Асланов. Фото https://doshdu.com/azerbajdzhanskogo-zhurnalista-polada-aslanova-prigovorili-k-16-godam-lishenija-svobody/
07 ноября 2024, 18:15
Международные организации журналистов призвали освободить Полада Асланова
Фарид Мехрализаде. Фото: https://accentnews.ge/ru/article/114841-azerbaidzhanskii-ekonomist-pokhishchen-i-zaderzhan-po
07 ноября 2024, 10:58
Дело Мехрализаде вписалось в тренд преследования критиков властей Азербайджана
Азербайджанские семьи вернулись в Шушу. Фото: report.az https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-shushu-vyehal-ocherednoj-migracionnyj-karavan1/
07 ноября 2024, 07:14
30 азербайджанских семей вернулись в Джебраил
Супруга Садыгова c дочерьми во время акции. Тбилиси, 6 ноября 2024 г. Скриншот видео www.youtube.com/live/b2_v8IIvUm4
06 ноября 2024, 16:39
Супруга Садыгова потребовала от властей Грузии его освобождения
Задержание активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
06 ноября 2024, 15:46
Правозащитники призвали Евросоюз добиться освобождения политзаключенных в Баку
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:46, 7 ноября 2024
Ветер с Апшерона
Мое предложение авторам философских скульптур
Фото
09:37, 6 ноября 2024
Ветер с Апшерона
Спикеры для видимости объективности
Фото
19:59, 5 ноября 2024
Ветер с Апшерона
1
Про каналы и экспертов
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Блогеры
Фото
16:46, 7 ноября 2024
Ветер с Апшерона
Мое предложение авторам философских скульптур
Фото
11:29, 7 ноября 2024
Ветер с Апшерона
1
COP для уборщиц
Фото
09:41, 7 ноября 2024
Ветер с Апшерона
Проармянство Трампа в словах, и ожидания ждунов
Фото
17:32, 6 ноября 2024
Ветер с Апшерона
5
Он вернулся!
Фото
09:37, 6 ноября 2024
Ветер с Апшерона
Спикеры для видимости объективности
Аналитика
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
Темы дня
Избиратель ставит подпись о том, что он принял участие в голосовании. 26 октября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
07 ноября 2024, 16:27
Апелляционные суды в Тбилиси и Кутаиси отказались удовлетворить иски наблюдателей

Изолятор временного содержания в Махачкале. Фото: РИА "Новости" https://riadagestan.ru/
07 ноября 2024, 10:04
Хадулаев сообщил о задержании активиста в Дагестане

Идрис Юсупов. Фото: https://chechenews.com
06 ноября 2024, 17:31
Юсупов* проиграл кассацию по делу о задержании

Задержание активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
06 ноября 2024, 15:46
Правозащитники призвали Евросоюз добиться освобождения политзаключенных в Баку

Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Показать больше