Нальчане и чегемцы указали властям на нерешенную проблему с маршрутками

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Чегемского района и Нальчика пожаловались в соцсети, что водители маршруток не останавливаются на остановках и ведут себя грубо. Проблема с маршрутками в Кабардино-Балкарии актуальна, но власти не принимают мер.

Как информировал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии периодически жалуются на проблемы с общественным транспортом. Так, 19 августа жители Нальчика пожаловались, что им длительное время приходится ждать на остановках автобусы из-за несоблюдения водителями графика движения. Они потребовали от властей навести порядок в сфере пассажирских перевозок.

Водители маршруток, которые курсируют от Нальчика до Баксана, отказываются останавливаться в Чегеме, пожаловалась одна из местных жительниц. Ее жалобу 25 октября опубликовал Instagram*-паблик goloskbr.

Автор жалобы также отметила, что водители маршруток часто нарушают скоростной режим, и что они возмущаются, когда пассажиры просят их сделать остановку в Чегеме. "На такси каждый день ездить не у всех возможность есть", – подчеркнула она.

Этот пост в Instagram*-паблике goloskbr, на который подписаны около 170 тысяч пользователей, на 09.10 мск набрал 269 отметок "нравится" и 93 комментария.

"Автором данного поста являюсь я. Выхожу где Долина Кавказа, трудно останавливать на остановке?" – задался вопросом пользователь gayane_123_.

"Автор прав. В чем проблема остановиться там, где просят, если полный проезд и без того заплатили? А скорость этих маршруток – это что-то с чем-то", – отметил пользователь tinamili00.

"Один раз сделала замечание насчет скорости водителю маршрутки Баксан – Нальчик, так он выскочил, подбежал, хотел меня ударить, другие водители его придержали", – пожаловался пользователь sym.im.xan.

"Нужны автобусы", – заявил yuriy_klimenkov.

"Не в первый раз вижу посты о баксанских водителях. Неужели на них нет управы и должно случиться, что-то страшное, чтобы власти обратили внимание на возмущения людей?" – задалась вопросом iv_anova1571.

"Эту проблему не первый раз слышу, да и про скорость водителей на этой линии тоже, сама пару раз в этом удостоверилась. Водители, соблюдайте элементарные правила вождения", – призвал пользователь a.u.zh.

В Кабардино-Балкарии есть руководители хоть в одной инстанции, хотя бы чего-то? А то куда ни глянь везде непорядок. Ощущение такое, что будто мы первобытные, и что человечество и культура только-только зарождаются", – написал пользователь mar_iastein.

В Instagram*-паблике goloskbr 25 октября была опубликована также жалоба от жительницы Нальчика. Она указала, что водители маршрута № 27 не останавливаются на остановках после 17.00. Этот пост на 09.10 мск 28 октября набрал 100 отметок "нравится" и 16 комментариев.

"Почти на всех маршрутчиков жалобы", – отметил timon8529.

"Они вообще не ходят после 19.00. У нас тренировка заканчивается в 19.00. Таких как мы очень много, особенно детей", – указала nazira_m_h.

"Пусть как раньше автобусы и троллейбусы будут", – написала samgurovakatia.

На 09.10 мск 28 октября на сайте администраций Нальчика, Баксанского и Чегемского районов нет комментариев относительно жалоб местных жителей на водителей маршруток.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.