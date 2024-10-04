Жительница Адыгеи осуждена за оскорбление силовика

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Суд в Адыгее назначил штраф жительнице Тахтамукайского района, признав ее виновной в публичном оскорблении представителя власти.

Уголовное дело по статье о публичном оскорблении представителя власти следователи возбудили против женщины, которая публично выразила несогласие с действиями полицейских.

Согласно версии следователей, в мае 2024 года в поселке Яблоновский женщина публично оскорбила на улице полицейских, которые действовали в рамках своих полномочий. Местная жительница в присутствии других людей использовала в адрес силовиков нецензурную брань, утверждается в сообщении республиканского управления СКР. Что именно делали в тот момент сотрудники МВД, следствие не уточнило.

Уголовное дело рассмотрел мировой суд судебного участка №3 Тахтамукайского района, женщине назначено наказание в виде штрафа, говорится в публикации телеграм-канала Следкома по Адыгее. Ведомство не указало конкретную сумму назначенного штрафа.

Статья о публичном оскорблении представителя власти (319 УК РФ) предусматривает штраф до 40 тысяч рублей или в размере трехмесячного дохода осужденного. Комментариями осужденной относительно назначенного наказания “Кавказский узел” пока не располагает.

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