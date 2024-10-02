Призывник в Адыгее обвинен в уклонении от военной службы

02 октября 2024, 06:08

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Житель Майкопского района обвинен в уклонении от призыва на военную службу, дело передано в суд, отчиталось следствие.

Передано в суд дело жителя Майкопского района, обвиняемого в уклонении от призыва на военную службу (ч. 1 ст. 328 УК РФ), сообщило 1 октября в своем телеграм-канале управление СКР по Адыгее.

По версии следствия, молодой человек призывного возраста "с февраля 2019 года уклонялся от явки в военный комиссариат Майкопского района, в результате чего в феврале 2024 года был привлечён к административной ответственности".

"В дальнейшем молодой человек обязан был явиться в военный комиссариат по повестке для прохождения медицинской комиссии, однако желая уклониться от прохождения военной службы, на комиссию не явился и скрылся от сотрудников военного комиссариата", - заявило ведомство.

Прокурор района утвердил обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, отмечается в публикации.

Часть 1 статьи 328 УК РФ ("Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы") предусматривает от штрафа в размере до 200 тысяч рублей до двух лет лишения свободы.

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