Начальник СИЗО в Адыгее осужден за превышение полномочий

27 сентября 2024, 11:09

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Бывший начальник следственного изолятора в Адыгее получил шесть лет колонии за то, что согласился на просьбу арестанта подселить к нему в камеру соседа, который впоследствии был избит.

По версии следствия и суда, в октябре 2023 года арестант попросил начальника СИЗО подселить к нему одного человека. Взамен арестант пообещал, что больше не будет направлять жалобы на действия начальника изолятора в вышестоящие надзорные органы. 29 октября во время конфликта арестованный нанес многочисленные травмы гражданину, которого поместили в камеру, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Начальник СИЗО признан виновным в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК России), ему назначено шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Свою вину подсудимый не признал, пишет "Коммерсант".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в мае 2021 года стало известно, что заместитель начальника одного из районных отделов МВД Краснодарского края заподозрен в избиении задержанного. По словам правозащитников, были избиты три человека, их заставляли признаться в краже. Силовики вину отрицали.

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