Сотрудник колонии в камере. Фото: иллюстрация создана с помощью программы Copilot

27 сентября 2024, 11:09

Начальник СИЗО в Адыгее осужден за превышение полномочий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший начальник следственного изолятора в Адыгее получил шесть лет колонии за то, что согласился на просьбу арестанта подселить к нему в камеру соседа, который впоследствии был избит.

По версии следствия и суда, в октябре 2023 года арестант попросил начальника СИЗО подселить к нему одного человека. Взамен арестант пообещал, что больше не будет направлять жалобы на действия начальника изолятора в вышестоящие надзорные органы. 29 октября во время конфликта арестованный нанес многочисленные травмы гражданину, которого поместили в камеру, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Начальник СИЗО признан виновным в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК России), ему назначено шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Свою вину подсудимый не признал, пишет "Коммерсант".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в мае 2021 года стало известно, что заместитель начальника одного из районных отделов МВД Краснодарского края заподозрен в избиении задержанного. По словам правозащитников, были избиты три человека, их заставляли признаться в краже. Силовики вину отрицали.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Захват заложников в ростовском изоляторе привел к отставкам силовиков", "ФСИН назвала суицид причиной гибели арестанта в волгоградском изоляторе", "Глава подразделения МВД по Адыгее взят под стражу".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 сентября 2024, 12:40

  • Военнослужащий из Дагестана убит на Украине

    Ширинбег Гаджибеков убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Магарамкентского района. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1046 бойцов из Дагестана.

27 сентября 2024, 11:52

27 сентября 2024, 10:20

27 сентября 2024, 09:40

  • 3 Защита добилась освобождения арестованного по делу Wildberries

    Апелляционная инстанция освободила от административного наказания Адама Ведзижева, осужденного за неподчинение силовикам после конфликта, связанного с попыткой захвата Wildberries. Защита в жалобе на арест сослалась на состояние здоровья Ведзижева.

27 сентября 2024, 08:59

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи