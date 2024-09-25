Черкесы потребовали извинений от турецкого телеканала

25 сентября 2024, 18:50

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Черкесские активисты провели акцию протеста у турецкого телеканала Halk.TV, требуя извинений за прозвучавшие в его эфире обвинения в адрес черкесов, их требования поддержала и одна из партий. Телеканал и турецкая активистка и адвокат Мюжде Тозбей, которая в эфире заявила о причастности черкесов к насилию над ребенком, не отреагировали на эти требования.

Представители черкесской общественности Стамбула провели протестную акцию у офиса турецкого телеканала Halk.TV в эфире которого прозвучали оскорбительные высказывания в адрес общины, потребовав извинений, сообщает корреспондент «Кавказского узла».

В эфире турецкого телеканала Halk.TV, где обсуждали убийство 8-летней девочки, тело которой искали более двух недель в турецкой провинции Диярбакыр. По подозрению в совершении преступления было задержано несколько десятков родственников девочки, в том числе ее мать и родной дядя по линии отца.

Эфир, где обсуждали произошедшее в Диярбакыре преступление, вызвавший возмущение черкесской общественности, состоялся 14 сентября. Одна из гостей эфира телеканала, адвокат и председатель ассоциации "Сначала дети и женщины" Мюжде Тозбей, комментируя произошедшее, для сравнения предложила сместить акценты с провинции Диярбакыр, преимущественно населенной курдами, на аналогичные инциденты, которые происходили в прошлом. Она привела в качестве примера недостоверную информацию об инциденте, якобы связанном с черкесами.

"Да, в нашей стране существует разложение в государственных органах, и в обществе есть разложение, здесь речь идет о Диярбакыре. Это не разложение в курдской деревне, вопрос в том, что и в Текирдаге у черкесского народа или Черкескей, если я не ошибаюсь, в Текирдаге ребенок, и младенец подверглись изнасилованию. Все это части одного общего разложения. Мы боремся против этого разложения", - заявила в эфире приглашенная гостья.

За высказываниями последовали заявления черкесских общественных и политических объединений и протестная акция у стен телеканала после того, как героиня сюжета отказалась принести публичные извинения черкесам Турции.

К проведению протестной акции призвал руководитель черкесской общественной организации стамбульского района "Малтепе" Мурад Озден. "Прошла уже неделя, но ни от руководства канала, ни от человека, произнесшего эти слова, не поступило извинений", - заявил он 18 сентября, анонсируя акцию протеста.

19 сентября на протестную акцию у телеканала собралось около 30 черкесских активистов, они потребовали от руководства канала и гостьи эфира "принести публичные извинения и опровергнуть недостоверно распространенную информацию порочащую честь и достоинство черкесской нации".

С заявлением в адрес телеканала обратилась Плюралистическая демократическая партия Турции, основанная этническими черкесами.

«В программе показанной на канале Halk TV 14 сентября участник эфира, адвокат и председатель ассоциации "Сначала дети и женщины", госпожа Мюжде Тозбей, сделала заявления, касающиеся инцидентов насилия и убийств, совершенных в отношении женщин и детей в нашей стране. Использование ею выражений, касающихся черкесского народа, вызвало глубокое огорчение среди черкесов», - говорится в заявлении за подписью председателя партии Фарука Арсландока.

В заявлении отмечается, что комментарий Тозбей, связавший произошедший в Текирдаге случай насилия над человеком с черкесским народом, был воспринят как «необоснованное и злонамеренное высказывание, оскорбляющее черкесское сообщество». "Эти комментарии, отражающие незнание и предвзятость в отношении черкесского народа, серьезно обеспокоили наше сообщество и вызвали глубокое возмущение", - говорится в обращении.

Также в тексте обращения подчеркивается, что попытки телеканала реабилитироваться в глазах аудитории в последующем были недостаточны и не восприняты черкесами Турции, как извинения. "Попытка выразить сожаление была воспринята как желание исправить сложившееся ошибочное представление, но без искреннего признания и исправления допущенной ошибки. С учетом того, что Мюжде Тозбей является не только адвокатом, но и председателем ассоциации, защищающей права женщин и детей, она должна была быть более осторожной и сдержанной в своих высказываниях, понимая, к чему могут привести ее слова. Мы осуждаем подобную поспешную и безответственную речь, не соответствующую ее статусу", - говорится в заявлении.

В партии позицию Тозбей назвали «неприемлемой», а подобные высказывания в прямом эфире «небрежными и бездумными» и выразили сожаление об отсутствии «должной реакции со стороны модератора программы».

"Программа должна официально признать, что этот инцидент не имеет никакого отношения к черкесскому народу, и должны быть озвучены официальные извинения со стороны Тозбей перед черкесским сообществом. Мы просим вас принять меры по этому поводу, чтобы предотвратить дальнейшие разногласия и недовольство в обществе", - говорится в обращении партии.

По состоянию на 25 сентября в официальном канале на платформе X Мюжде Тозбей извинения в адрес черкесов не приносила, а позицию по этому вопросу прояснила лишь репостом комментария модератора прямого эфира телеканала к заявлению черкесской организации, которое черкесы в качестве извинений не приняли.

Адыги (черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. 21 мая ежегодно отмечается как День памяти адыгов, говорится в справке "Кавказского узла".

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".

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