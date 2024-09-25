Сочинский нацпарк оценил в три миллиона ущерб от самостроев шапсугов

25 сентября 2024, 08:52

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Самовольные постройки и пасеки адыгов-шапсугов в заповедной зоне нанесли Сочинскому нацпарку ущерб в три миллиона рублей, заявило руководство парка и обратилось в суд с требованием о сносе самостроев и переносе пасек.

Как писал "Кавказский узел", земельные вопросы остаются главной проблемой для адыгов, издавна живущих в Сочи, в том числе на землях, позднее отданных нацпарку, рассказал в мае председатель краевой общественной организации "Адыгэ Хасэ" причерноморских адыгов-шапсугов Маджид Чачух. "Мы фактически живем в национальном парке, но у нас теперь запрет на ведение хозяйственной деятельности на землях нацпарка", - пожаловался он.

В заповедной зоне нацпарка любая хозяйственная деятельность запрещена, прокомментировал в мае претензии шапсугов руководитель парка Сергей Шевелев. "Я им предлагал еще полгода назад другое место в национальном парке, где нет заповедной зоны, предлагал перенести свои ульи и пчел, но они отказались. Сейчас им разрешено ходить к ульям, чтобы кормить пчел, но не ездить на машинах, как они привыкли, потому что в заповедных зонах не то что ездить - ходить нельзя. Но они не хотят с этим мириться", - сказал он "Кавказскому узлу".

В Лазаревском райсуде Сочи начались слушания по иску нацпарка к пяти предпринимателям, занимающимися пчеловодством, охотой и строительством на заповедных землях парка, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" директор парка Сергей Шевелев.

По его словам, двое из ответчиков (Тешев и Гербо) до апреля 2024 года работали инспекторами в области охраны окружающей среды в нацпарке и уволились по собственному желанию после административных взысканий за возведение самовольных построек в заповедной зоне. Еще один ответчик - Шабан Напсо - до сих пор является действующим сотрудником ФГБУ "Сочинский национальный парк" в должности государственного инспектора в области охраны окружающей среды.

"Граждане Коблев Айса Хамталович и Напсо Аслан Аскерович сотрудниками нацпарка не являются, однако совместно с вышеназванными бывшими и действующим работником занимаются бизнесом на заповедной территории, объясняя это тем, что они имеют на это право в силу того, что являются представителями коренных малочисленных народов (шапсугов) на территории национального парка", - рассказал Шевелев.

Шапсуги - народ из группы адыгов. Живут в основном в Туапсинском районе Кубани и Лазаревском районе Сочи.

В заповедных зонах было выявлено 11 пасек

По его данным, всего в нацпарке находится около 130 пчеловодческих хозяйств. "В заповедных зонах было выявлено 11 пасек. Все они располагались в Лазаревском районе. В ходе проверки было выяснено, кому принадлежат эти пасеки. Фактически все их владельцы оказались жителями аулов, где поселения преимущественно состоят из адыгов-шапсугов. И, как было ранее сказано, трое из предпринимателей-пасечников оказались ко всему еще и сотрудниками сочинского национального парка, хотя по закону о госслужбе совмещение госслужбы с бизнесом запрещено", - сказал руководитель нацпарка.

По его словам, руководители парка предложили людям места "в нацпарке, в зонах на выбор, которые не являются заповедными". "Семь предпринимателей из этих аулов с предложением переехать в альтернативные места согласились и перевезли свои пасеки. Они всем довольны. Никаких проблем или конфликтов с этими людьми у нас не было и нет. Мы даже предлагали им свою помощь в перемещении пасек. Все было на основе взаимопонимания и обоюдного уважения к законам РФ. Все эти люди также являются шапсугами-адыгами, однако ни один из них не спекулировал тем, что они представители коренных малочисленных народов (шапсугов) на территории национального парка и поэтому могут заниматься чем им захочется даже в заповедных зонах, где ни у кого, кроме животного и растительного мира, нет прав находиться", - рассказал Сергей Шевелев.

По его словам, конфликт обострился с апреля 2024 года, когда "обычные беседы перестали вообще действовать", и были сначала применены административные меры, а затем поданы иски в суд.

В нацпарке выделены несколько зон - заповедная, предназначенная для сохранения природной среды в естественном состоянии, там запрещается любая экономическая деятельность, особо охраняемая – там разрешены экскурсии и познавательный туризм, рекреационная (для отдыха, физической культуры и спорта, размещения объектов туристической индустрии, музеев и информационных центров) и зона хозяйственного назначения (для функционирования учреждения нацпарка и людей, живущих на территории парка), рассказал корреспонденту "Кавказского узла" замдиректора нацпарка Владимир Титов.

От восьми предложенных им мест в национальном парке, не в заповедной зоне, они отказались

"Пасеки Тешева, Гербо, двух Напсо, Коблева находятся именно в зоне, где все запрещено что касается любой хозяйственной деяельности человека, кроме научной и природоохранной. От восьми предложенных им мест в национальном парке, не в заповедной зоне, они отказались, все под тем же предлогом, что они как представители малого народа имеют право находиться в заповедной зоне… То есть мы пробовали общаться с этими людьми терпеливо и поэтапно в течение года", - рассказал Владимир Титов, отметив, что собственники четырех пасек, о которых идет речь, проживают в ауле Калеж.

По его словам, было проведено около восьми проверок. "Мы каждый раз фиксировали те же самые постройки: туалеты с выгребными ямами, дом, какие-то беседки, хозпостройки. И, что интересно, ульев там меньше, чем самих самовольных построек. Наши пояснения инспекторам по охране окружающей среды нацпарка, что их постройки могут привести к пожарам и ухудшению экологии, ни к чему не приводили. Даже сама постановка вопроса, согласитесь, звучит странно, что инспекторам по охране окружающей среде нужно было почти год разъяснять, что они не имеют права застраивать и использовать под бизнес заповедную зону. Но мы эту работу терпеливо проводили, в надежде на понимание. Но когда все способы были исчерпаны, то мы обратились в суд на этих граждан с требованием не чинить препятствий в пользовании заповедными землями... Нацпарк требует от ответчиков снести все эти самовольные постройки и перенести пасеки из заповедной зоны в разрешенную зону нацпарка для хозяйственной деятельности", - рассказал заместитель директора нацпарка.

Он отметил, что подсчитанный ущерб нацпарку превысил три миллиона рублей. "Материалы были направлены в полицию по ст. 330 УК РФ (самоуправство) в отношении не сотрудников нацпарка и по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) - в отношении сотрудников нацпарка. Ответы пока нам не даны", - рассказал Владимир Титов.

Зампредседателя организации "Адыгэ Хасэ" Халид Тлиф отказался прокомментировать конфликт пяти адыгов с нацпарком, сославшись на то, что сейчас публикация его комментария "может помешать разрешению конфликта в пользу адыгов". "Когда мы выиграем дело, то мы вам потом расскажем", - пояснил Халид Тлиф корреспонденту "Кавказского узла".

Адыги (черкесы) – общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье, говорится в справке "Кавказского узла".

По закону в заповедной зоне никто, даже представители малочисленных народов, не имеет права вести хозяйственную деятельность, сказал корреспонденту "Кавказского узла" не участвующий в тяжбе адвокат Роман Клыков. Он предположил, что права пчеловодов не были нарушены, так как им предложены альтернативные места для пасек.

Схожее мнение высказала адвокат Ирина Желтухина, также не участвующая в деле. По ее мнению, на законодательном уровне должны быть определены места проживания и хозяйственной деятельности шапсугов, если они настаивают на своем праве, но законодательно им не разрешено вести хозяйственную деятельность на заповедных землях нацпарка.

Согласно закону «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», перечень мест "традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов" утверждает правительство России по представлению региональных органов власти.

По словам адвоката, в мае 2009 года в соответствии с этим законом правительство издало распоряжение «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации».

Утверждение, что права малочисленных народов РФ (шапсуги) нарушены нацпарком, не соответствует действительности

"В указанном выше распоряжении отсутствуют такие коренные малочисленные народы, как шапсуги, и не определены их места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. Поэтому утверждение, что права малочисленных народов РФ (шапсуги) нарушены нацпарком, не соответствует действительности", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ирина Желтухина.

На этот закон и перечень неоднократно ссылались представители нацпарка, пытаясь разрешить конфликт внесудебным способом, заметил Сергей Шевелев. «Мы неоднократно давали ответы разным общественным деятелям шапсугов, которые поддерживают бизнес этих пяти человек в аулах, что у ФГБУ «Сочинский национальный парк» отсутствуют сведения, подверженные федеральным перечнем о проживании в границах особо охраняемой природной территории федерального значения Сочинского национального парка коренных малочисленных народов Российской Федерации шапсугов. Но нас не слышат, поэтому мы и обратились в суд, чтобы цивилизованным путем поставить точку в этом споре», - сказал он.

Представитель канцелярии по гражданским делам суда Лазаревского района подтвердил, что в суд поступили иски нацпарка к пяти жителям района. По его словам, рассмотрение иска к Шабану Напсо и Ренату Тешеву назначено на 3 октября, иска к Аслану Напсо – на 31 октября.

"16 сентября 2024 уже прошло первое судебное заседание по иску к Коблеву Айсу Хамталовичу. Дата следующего заседания еще не определена судом", - пояснил сотрудник канцелярии.

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