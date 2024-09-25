25 сентября 2024, 04:00

Подполковник МВД осужден за разглашение гостайны в Ростове-на-Дону

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Сотрудник полиции, передавший секретные сведения о прослушке телефонных разговоров человеку без допуска к гостайне, приговорен к одному году лишения свободы условно. 

Осужденный - бывший начальник оперативно–розыскного отдела собственной безопасности главного управления МВД по Ростовской области Андрей Канюк. О приговоре ему сообщило областное управление ФСБ.  

Как установил суд, в октябре 2022 года высокопоставленный силовик передал ростовчанину, не имевшему допуска к гостайне, служебные материалы под грифом “секретно”. Это были записи телефонных переговоров, которые в оперативных целях прослушивало МВД. 

Подполковник передал материалы прослушки ростовчанину для составления справки-анализа по делу оперативного учета. Когда работа была выполнена, Канюк приобщил документ к материалам дела, сообщил со ссылкой на ФСБ "Коммерсант". 

Ростовский областной суд признал силовика виновным в разглашении государственной тайны и назначил ему один год заключения условно.

"Кавказский узел" писал, что в Кабардино-Балкарии два сотрудника полиции получили по аналогичному обвинению два года условно. Суд счел, что они разгласили гостайну, сообщив местной жительнице о проверке силовиков.

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Примечание:

"Жительница Ростовской области оштрафована за попытку покинуть страну", "Бывший кубанский силовик оштрафован за разглашение гостайны", "Суд во Владикавказе закрыл процесс по иску 25 уволенных бойцов Росгвардии". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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