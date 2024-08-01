Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии осуждены условно за разглашение гостайны

01 августа 2024, 15:03

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Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к двум годам колонии условно двух сотрудников полиции по Майскому району. Суд счел, что они разгласили гостайну, сообщив местной жительнице о проверке силовиков.

По версии следствия и суда, сотрудники ОМВД России по Майскому району Кабардино-Балкарии А. Боциева и Н. Исаева, "предоставили местной жительнице, не имеющей допуск к информации, составляющей государственную тайну, сведения о проводимых в ее отношении оперативно-розыскных мероприятиях", сообщила сегодня агентство РИА "Кабардино-Балкария" со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Кабардино-Балкарии.

"Решением Верховного суда КБР, вступившим в законную силу, обвиняемые признаны виновными в разглашении гостайны (часть 1 статьи 283 УК РФ, предусматривает до четырех лет лишения свободы), им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности на три года", - приводится в публикации сообщение ведомства.

Состоялись два заседания суда, информации об обжаловании приговора в карточке дела на сайте суда не содержится.

"Кавказский узел" также писал, что 22 мая Верховный суд Кабардино-Балкарии удовлетворил иск профессора Мурата Хоконова, оспорившего увольнение из Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ), и постановил вернуть его на должность заведующего кафедрой. 3 июня Хоконов сообщил, что ему в университет вручили сразу два приказа - о восстановлении в должности и отстранении от работы в связи с тем, что он лишен допуска к гостайне, он оспорил повторное увольнение.

Профессора уволили 4 сентября 2023 года после его трехдневной поездки в Турцию на свадьбу дочери его друга - члена попечительского совета КБГУ. Поездка состоялась 25 мая 2023 года, о ней Хоконов заранее уведомил руководство. Он был уволен с формулировкой "за прекращение допуска к государственной тайне". Сам Хоконов связал увольнение со своим выступлением на ученом совете, где он поставил вопрос о низком уровне зарплаты профессорско-преподавательского состава КБГУ на фоне высокой зарплаты административных работников вуза.

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