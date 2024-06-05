Профессор Хоконов отстранен от работы после восстановления в должности

05 июня 2024, 09:16

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Мурат Хоконов, который после увольнения добился восстановления в должности в Кабардино-Балкарском госуниверситете, сообщил, что получил приказ об отстранении от работы. Пользователи YouTube выступили в поддержку профессора.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая Верховный суд Кабардино-Балкарии удовлетворил иск профессора Мурата Хоконова, оспорившего увольнение из Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ), и постановил вернуть его на должность заведующего кафедрой.

Профессора уволили 4 сентября 2023 года после его трехдневной поездки в Турцию на свадьбу дочери его друга - члена попечительского совета КБГУ. Поездка состоялась 25 мая 2023 года, о ней Хоконов заранее уведомил руководство. Он был уволен с формулировкой "за прекращение допуска к государственной тайне". Сам Хоконов связал увольнение со своим выступлением на ученом совете, где он поставил вопрос о низком уровне зарплаты профессорско-преподавательского состава КБГУ на фоне высоких зарплат административных работников вуза.

Видеоинтервью с Муратом Хоконовым размещено 3 июня на YouTube-канале "Сделано в КБР", насчитывающем 44,2 тысячи подписчиков. В интервью профессор сообщил, что ему в вузе вручили приказ о его восстановлении в должности. "И вслед за этим мне вручили приказ, уже вышедший, об отстранении меня от работы", - сказал он.

Хоконов пояснил, что находился там со своим адвокатом. "Мы особо там не спорили, попросили выдать нам копию и стали понимать, что это означает последующее увольнение. То есть меня восстановили, а потом говорят: заведующим кафедрой вы работать не можете, потому что вы лишены допуска", - рассказал профессор, добавив, что "был готов к такому сценарию".

По состоянию на 09.15 мск, видео набрало 992 просмотра, под ним размещен 31 комментарий. Авторы большинства из них поддержали Мурата Хоконова.

"Мы все следили за этим беспределом. Безобразие полное", - написал, в частности, Userz3x5. "Оставьте Хоконова в покое! Вы не стоите его мизинца", - заочно обратился к руководителям Хоконова user-tz1tk7mv6e.

"Мурат, вы молодец и естественно, что победа бесспорно будет за вами. Но обидно, что вместо работы вы должны заниматься защитой себя", - написал user-uc8wo6gt2b. "Удачи вам профессор… У нас ценятся подхалимы, а здесь умный, независимый, со своими принципами честный человек", - высказал мнение user-wg5yy8xr2q.

"Оказывается, мы зря удивляемся, что из нашей республики выезжают все умные и грамотные специалисты. Нехватка кадров происходит от [чиновников], которые верят в свою безнаказанность", - написал user-kr8il2go2c.

На информацию Хоконова обратил внимание 3 июня автор блога на "Кавказском узле" "Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости". "Восстановление его в должности общественность встретила с удовлетворением. А его повторное отстранение рассматривается как вызов. Мурат Хоконов известен не только как ученый, для которого интересы дела важнее личных, но и как общественный деятель, пользующийся уважением среди тех, кто его знает", - говорится в публикации.

Напомним, в октябре 2023 года активисты обратились к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову в связи с увольнением Мурата Хоконова. 13 декабря адвокат заявил, что в иске Хоконова речь идет не о лишении доступа к гостайне, а о трудовых отношениях, и нет повода для передачи дела в Верховный суд Кабардино-Балкарии. Он отметил, что у профессора был самый низкий уровень доступа к гостайне, который не препятствовал выезду за границу.

4 января стало известно, что Нальчикский горсуд, рассматривавший иск профессора, передал материалы в Верховный суд Кабардино-Балкарии в связи с тем, что в деле затрагивается вопрос государственной тайны. 22 февраля Верховный суд Кабардино-Балкарии отказался изменить подсудность иска Хоконова.

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