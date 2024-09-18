18 сентября 2024, 03:48
Турист погиб в горах Кабардино-Балкарии
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На перевале Сылтранкель в Эльбрусском районе найден мертвым турист из Липецка, сообщило МЧС.
Тело туриста нашли на высоте более 3,4 тысячи метров на перевале Сылтранкель очевидцы, они сообщили об этом в МЧС, пишет 17 сентября РИА "Новости".
Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России спустили тело с горы и передали правоохранителям, информирует "Интерфакс".
Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июля спасатели нашли в горах Кабардино-Балкарии тела двух альпинистов, которые не вернулись с маршрута в ущелье Адыр-суу.
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Автор: "Кавказский узел"