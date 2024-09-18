18 сентября 2024, 03:48

Турист погиб в горах Кабардино-Балкарии

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На перевале Сылтранкель в Эльбрусском районе найден мертвым турист из Липецка, сообщило МЧС.

Тело туриста нашли на высоте более 3,4 тысячи метров на перевале Сылтранкель очевидцы, они сообщили об этом в МЧС, пишет 17 сентября РИА "Новости".

Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России спустили тело с горы и передали правоохранителям, информирует "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июля спасатели нашли в горах Кабардино-Балкарии тела двух альпинистов, которые не вернулись с маршрута в ущелье Адыр-суу. 

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Примечание:

"Курорт "Эльбрус" закрыл канатные дороги", "Альпинисты рассказали подробности происшествия на Эльбрусе", "Спасатели эвакуировали туристку с гор Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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