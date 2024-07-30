30 июля 2024, 03:49

Два альпиниста погибли в горах Кабардино-Балкарии

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Спасатели нашли в горах Кабардино-Балкарии тела двух альпинистов, которые не вернулись с маршрута в ущелье Адыр-суу. 

Утром 29 июля в МЧС поступило сообщение, что два альпиниста не вернулись с маршрута в ущелье Адыр-суу.

Они осуществляли восхождение на гору Юном по маршруту А-4 категории сложности. К обговоренном времени вниз они не спустились, пишет РИА "Новости".

Спасатели на вертолете обследовали склоны горы Юном, но безрезультатно. Группу спасателей высадили на леднике Чегем на высоте 3400 метров для проведения поисковых работ на северо-западной стороне, еще одна группа начала поиски на юго-западной.

Тела альпинистов были найдены на высоте 3200 метров в нижней части горы Юном. Спустить тела пока не получилось, планируется сделать это сегодня на вертолете МЧС России.

Погибшие приехали из Москвы и Санкт-Петербурга, информирует "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале марта спасатели эвакуировали с высоты более пяти тысяч метров на Эльбрусе двух альпинистов из Якутии, один из которых получил травму.

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Примечание:

"Курорт "Эльбрус" закрыл канатные дороги", "Альпинисты рассказали подробности происшествия на Эльбрусе", "Спасатели эвакуировали туристку с гор Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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