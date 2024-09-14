Тбилисский депутат Эдзгверадзе оштрафован вопреки доводам защиты

14 сентября 2024, 13:05

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Суд в Тбилиси оштрафовал оппозиционного депутата Ираклия Эдзгверадзе, признав его виновным в неподчинении полицейским. Решение вынесено на основании показаний силовика, который избил депутата, указал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября Тбилисский горсуд оштрафовал депутата Ираклия Надирадзе на 2500 лари (около 926 долларов), признав его виновным в мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Надирадзе заявил о политических мотивах своего преследования.

4 сентября силовики задержали депутатов сакребуло (муниципального собрания) от "Единого национального движения" Ираклия Надирадзе и Ираклия Эдзгверадзе. По версии полиции, Эдзгверадзе препятствовал силовикам в Глдани, где он проживает, во время следственных действий, связанных с наркопреступлениями. Надирадзе был освобожден под расписку вскоре после задержания, а Эдзгверадзе освободили 6 сентября. По словам его адвоката, Эдзгверадзе, предположительно, подвергся насилию со стороны полицейских.

Депутат тбилисского муниципального собрания Ираклий Эдзгверадзе 13 сентября был признан судом виновным и оштрафован на 2700 лари (около тысячи долларов), сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Судья принял решение на основании показаний полицейского, применившего насилие к Ираклию Эдзгверадзе, из-за чего депутат покинул заседание в знак протеста, рассказал изданию адвокат депутата Лаша Ткешеладзе.

"Ираклия Эдзгверадзе продержали под стражей 48 часов, и по сей день Специальная следственная служба не начала расследование, а полицейский, применивший насилие к Ираклию Эдзгверадзе, сегодня пришел в суд и дал показания. На кадрах видно, как он применяет насилие к Ираклию, и, опираясь на этого полицейского, суд признал Ираклия Эдзгверадзе административным правонарушителем", - заявил адвокат.

Ранее, 5 сентября, Лаша Ткешеладзе потребовал от Специальной следственной службы расследовать информацию о превышении полномочий сотрудниками полиции. Он пояснил, что Эдзгверадзе может опознать полицейских, применивших насилие, а также есть видеозаписи, на которых можно узнать этих людей, сообщило 5 сентября Netgazeti.

Я посетил Ираклия. У него синяки на теле. У него также синяки на шее

"Я посетил Ираклия. У него синяки на теле. У него также синяки на шее. Я призываю офис [главы Специальной следственной службы] Коки Кацитадзе как можно скорее направить своих следователей и расследовать незаконные действия полиции", - привело издание слова адвоката.

Инцидент прокомментировал и Ираклий Надирадзе, присутствовавший на месте задержания Эдзгверадзе. "Мне позвонили и сказали, что возле Ираклия Эдзгверадзе мобилизовалась определенная группа людей, которые не были в полицейской форме, а были в гражданской одежде. Как мне сказали, на месте произошло столкновение. Когда я приехал, его уже сажали в машину. Несмотря на мои неоднократные просьбы объяснить ему и нам, почему его задерживают, никаких ответов мы не получили. Соответственно, его арестовали и нас арестовали", - процитировало Надирадзе издание.

Напомним, на 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. Центризбирком Грузии зарегистрировал для участия в выборах 27 партий. Часть из них создали коалиции и будут баллотироваться по одному партийному списку, чтобы объединить усилия в условиях запрета на создание избирательных блоков.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

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