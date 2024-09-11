Политологи назвали мотивы отзыва мандатов у оппозиционных депутатов в Ереване

11 сентября 2024, 01:23

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Совет старейшин Еревана большинством голосов лишил мандатов трех оппозиционных депутатов, это решение может быть обжаловано в Административном суде. Партия власти лишила оппозиционеров полномочий, опасаясь импичмента мэру Еревана, считает политолог Сурен Суренянц. Оппозиционные депутаты не представляли серьезной угрозы для власти, полагает политический обозреватель Акоп Бадалян.

Как писал "Кавказский узел", представители правящей партии предложили Совету старейшин Еревана лишить полномочий оппозиционного депутата Григора Ерицяна. Сам Ерицян назвал инициативу правящей силы "попыткой мэра Тиграна Авиняна избавиться от своих оппонентов и взять политический реванш".

В феврале представители правящей партии "Гражданский договор", несмотря на нехватку собственных голосов, добились отзыва мандатов у трех членов Совета старейшин Еревана, в том числе главы фракции "Национальный прогресс", бывшего мэра Айка Марутяна. Еще двое оппозиционных депутатов тогда избежали прекращения полномочий. Оппозиционеры назвали причиной отзыва мандатов критику в адрес мэра Еревана Тиграна Авиняна и руководства страны.

Совет старейшин Еревана отозвал полномочия главы фракции "Национальный прогресс" Григора Ерицяна и двух депутатов фракции "Голос общества". За лишения мандатов проголосовали 33 из 38 депутатов, присутствовавших на заседании столичного совета 10 сентября. Оппозиция бойкотировала голосование, передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир заседания на YouTube-канале ереванской мэрии.

Григор Ерицян назвал опасным прецедентом намерения правящей партии о лишении его мандата. "Это очередная политическая вендетта, цель которой – избавиться от критиков мэра Еревана", – заявил он в ходе заседания Совета старейшин. Причины отзыва полномочий, указанные в проекте, он назвал необоснованными.

Глава фракции "Голос общества" Ваан Авакян, в свою очередь, пояснил, что отзыв мандатов у двух своих депутатов связан с намерением оптимизировать работу фракции.

"Горожане отдали голоса политической силе, а не третьему лицу (указал на бывшего лидера партии "Голос общества" Вардана Гукасяна), за его матерную критику властей. Работать вдвоем очень сложно, и нужно очистить списки", - заявил он в ходе заседания.

Осенью 2023 года правящая партия Армении "Гражданский договор" по итогам голосования на выборах в Ереване получила 24 из 65 мандатов Совета старейшин. "Национальный прогресс" получил 14 мандатов, "Мать Армения" – 12 мандатов, "Республика" – восемь мандатов, "Голос общества" – семь мандатов. В октябре 2023 года правящая партия смогла добиться избрания мэром Еревана своего кандидата Тиграна Авиняна, заключив коалиционное соглашение с партией "Республика", а также заполучив голос лидера предвыборного списка партии "Общественный голос", которая в ходе агитационной кампании позиционировалась как оппозиционная.

Решение Совета старейшин можно обжаловать в Административном суде, заявила корреспонденту "Кавказского узла" депутат Совета старейшин от фракции "Мать Армения", юрист Заруи Постанджян. По ее словам, решение обжаловать отзыв полномочий может быть принято как фракцией, так и в частном порядке. Согласно законам Армении, в случае прекращения полномочий мандат передается следующему кандидату предвыборного списка.

"Можно также ходатайствовать в суде о мерах обеспечения иска. Это нужно, чтобы в случае затягивания слушания жалобы, не препятствовать деятельности депутатов, чьи полномочия были прекращены. Если суд удовлетворит ходатайство, ЦИК не сможет передать полномочия следующему кандидату предвыборного списка", - пояснила она.

Глава партии "Национальный прогресс" Айк Григорян заявил "Кавказскому узлу", что представители политической силы должны обсудить планы, прежде чем сообщить о своем решении по поводу обжалования.

Политолог Сурен Суренянц считает необходимыми внеочередные выборы в городской совет Еревана. "Оппозиция намеревалась в октябре инициировать импичмент мэру Еревана. Решение об отзыве полномочий связано с этим процессом. По этой же причине лишили мандата Айка Марутяна, который был серьезным конкурентом провластному кандидату", - заявил он "Кавказскому узлу".

Отзыв полномочий двух депутатов столичного совета от фракции "Голос общества" связан с намерениями правящей силы взять под полный контроль эту фракцию, добавил Суренянц. "Правящая сила избавляется от тех (представителей фракции), кто остался лоялен основателю политической силы Вардану Гукасяну. План партии власти прост, передать мандаты тем, кто не станет чинить проблемы партии власти", - отметил политолог.

Он назвал отзыв полномочий оппозиционных депутатов проявлением авторитаризма. "Оппозиция имеет право на бойкот. Это легальный инструмент борьбы", - подчеркнул Суренянц.

По его мнению, у столичной оппозиции появился шанс вызвать кризис городского управления. "Для этого оппозиционные фракции должны сложить мандаты. Вторым этапом нужно инициировать уличный протест с требованием отставки Тиграна Авиняна, как утратившего легитимность, и проведения внеочередных выборов в Совет старейшин", - пояснил он.

Политический обозреватель Акоп Бадалян полагает, что оппозиция может использовать отзыв мандатов в своих целях, заработав на этом политические очки. При этом он не считает, что для правящей партии этот шаг был с политической точки зрения необходим при том, что требование закона о лишении мандата за пропуски заседаний не носит обязательного характера.

"Сложно сказать, что (оппозиционные депутаты) представляли угрозу для партии власти, и, лишив их мандатов, власть обезопасила себя. Указывать на пробелы столичного управления можно и без мандата, например, через блог. Скорее всего, личные мотивы стали причиной этого решения. Оно позволяет (оппозиции) критиковать власть, обвинять в политических репрессиях. Но имена тех, кого лишили мандатов, за исключением, пожалуй, Ерицяна, широкой общественности неизвестны", - заявил он "Кавказскому узлу".

Бадалян не припомнит, чтобы Совет старейшин провалил какую-либо инициативу партии власти. "Большинство в Совете старейшин де-факто у партии власти. Партия "Республика" в коалиции, а "Общественный голос" содействует власти во всех вопросах. Опасаться чего-либо (правящей силе) не приходится. Совет старейшин скорее несет информативную функцию, а мандат позволяет озвучить проблему, но и без мандата эту функцию можно выполнять", - заключил он.

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