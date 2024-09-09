Брат Фазиля Гасымова назвал его состояние критическим

09 сентября 2024, 23:32

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Состояние арестованного в Азербайджане ученого Фазиля Гасымова на 88-е сутки голодовки стало критическим, но он отказывается прекращать ее, сообщил брат активиста.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования. На 69-е сутки голодовки Гасымов направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, попросив об освобождении. К 30 августа Гасымов, по словам брата, утратил возможность самостоятельно передвигаться и терял сознание из-за низкого артериального давления, а к 3 сентября потерял почти половину массы тела.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Сам Гасымов считает свое уголовное дело местью за подготовленные совместно с Губадом Ибадоглу материалы о коррупции в Азербайджане.

Фазиль Гасымов голодает под арестом уже 88 дней, находясь в следственном изоляторе вблизи Баку. Таким образом активист протестует против своего задержания, которое считает незаконным.

Брат может умереть в любую минуту

Сегодня Гасымов подтвердил своему брату Назиму Гасымову намерение голодать "до конца". "Брат может умереть в любую минуту. Он стал "скелетом", вес его уменьшился за время голодовки с 67 кг до 35 кг. Фазилю больно, он корчится, это видно и по морщинам на лице, он стал похож на старика. Брат стонет, волосы у него поседели, спина согнулась. Вся семья страдает вместе с Фазилем Гасымовым", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Назим Гасымов.

Назим Гасымов также сообщил о слежке в лечебнице Пенитенциарной службы за разговорами Фазиля Гасымова и о тои, что его письма прочитываются, изымаются охранниками.

О критическом состоянии Фазиля Гасымова корреспонденту "Кавказского узла" сообщил также адвокат ученого Телман Гасымов.

Пенитенциарная служба Азербайджана отказалась прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" информацию о состоянии Фазиля Гасымова.

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