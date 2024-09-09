Избирком подвел итоги выборов в парламент Кабардино-Балкарии

09 сентября 2024, 07:13

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По итогам подсчета 100 процентов протоколов партия "Единая Россия" на выборах депутатов седьмого созыва Кабардино-Балкарии набрала 65,71% голосов, сообщил Центризбирком.

Как информировал "Кавказский узел", с 6 по 8 сентября проходили выборы глав регионов и выборы депутатов. В Кабардино-Балкарии проходили выборы депутатов парламента республики.

На выборах в парламент Кабардино-Балкарии по итогам обработки 100% протоколов партия "Единая Россия" набрала 65,71% голосов, КПРФ – 12,9% голосов, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 10,38%, ЛДПР – 5,08%, "Зеленые" – 5,06%, "Новые люди" – 0,75%, передал сегодня ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

На 18.00 мск 8 сентября явка избирателей составила 65,08%, сообщил избирком республики на своем сайте.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" активисты назвали выборы в парламент Кабардино-Балкарии безальтернативными. Состав парламента республики седьмого созыва определен еще до выборов, у представителей оппозиции нет шансов получить мандаты, а сам законодательный орган полностью лишен субъектности, заявили лидер республиканского "Яблока" Хаким Кучмезов и активистка Анастасия Емельянова.

"Кавказский узел" также писал, что в парламенте республики шестого созыва представлены пять партий: по итогам выборов в 2019 году "Справедливая Россия" получила семь мандатов депутатов, партия "Зеленые" – два мандата, "Единая Россия" – 50, КПРФ – девять, ЛДПР – два мандата.

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