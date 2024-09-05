Правозащитники добились внимания властей стран ЕС к делу Халилова

05 сентября 2024, 14:03

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С семьей обвиненного властями Азербайджане в распространении наркотиков активиста Фамиля Халилова встретились дипломаты посольств Латвии, Эстонии, а также Швеции, из которой он был депортирован, сообщила супруга активиста. Ранее правозащитники неоднократно призывали власти стран Евросоюза обратить внимание на нарушение прав Халилова.

Как информировал "Кавказский узел", правозащитники из "Азербайджанской гражданской коалиция в изгнании" 10 мая призвали представителей Евросоюза и власти Швеции, из которой был выслан Фамиль Халилов, обратить внимание на нарушение прав активиста. Они призвали власти ЕС и Швеции добиваться от Баку освобождения Халилова и прекращения его преследования.

15 августа парализованный Фамиль Халилов, содержащийся в санчасти бакинского СИЗО-1, объявил голодовку в знак протеста против ареста. 19 августа супруга Халилова обвинила сотрудников изолятора в отсутствии ухода за ним. 26 августа стало известно, что в СИЗО выделили сотрудника для ухода за Халиловым, на следующий день его супруга подтвердила, что проблема с уходом за Халиловым разрешилась.

Посол Швеции в Азербайджане Тобиас Лоренсон и его коллеги 4 сентября приняли в посольстве семью Фамиля Халилова. Об этом сообщила его супруга Кичикханым Халилова.

"Лоренсон подробно расспросил про дело Халилова, задал вопросы о материальном положении нашей семьи и учебе детей в школе. Он сказал, что сам не может посещать суд над Фамилем по причине безопасности дипломатических работников, но заседания суда по тяжким преступлениям будут посещать сотрудники посольства и сообщать послу о ходе процесса", – сказала Халилова корреспонденту "Кавказского узла".

Во встрече также принял участие правозащитник Руфат Сафаров. На своей странице в соцсети Facebook* он отметил, на встрече также присутствовали дипломаты посольств Латвии и Эстонии в Азербайджане. Встреча была организована по инициативе шведской правозащитной организации.

"Фамиль Халилов был депортирован из Швеции вместе с семьей и арестован в Баку. В настоящее время он продолжает голодовку, требуя освобождения", – написал правозащитник, перевод публикации которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Фамиль Халилов – инвалид первой группы, он активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног. 2 мая Халилова задержали и затем арестовали по обвинению в торговле наркотиками.

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