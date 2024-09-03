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03 сентября 2024, 02:00

Неделя с 26 августа по 1 сентября прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 26 августа по 1 сентября 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Хроника конфликта

Суд в Москве 29 августа продлил на три месяца срок ареста пяти человек, задержанных 31 марта в спецоперации в Дагестане. Арестованные - Шахромджон Гадоев, Мустаким Солиев, Зубайдулло Исмаилов, Умеджон Солиев и Хусейн Хамидов. По данным источника в правоохранительных органах, следствие считает, что обвиняемые планировали взорвать бомбу в парке Победы или на набережной Каспийска, а затем уехать из России. Задержанные иностранные граждане работали кафельщиками на стройках в Махачкале и Каспийске.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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Примечание:

«За неделю с 19 по 25 августа жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано», «Неделя с 12 по 18 августа прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «За неделю с 5 по 11 августа жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано»

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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