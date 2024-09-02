Правительство Ингушетии отреагировало на заявления об издевательствах над пациентами психдиспансера

02 сентября 2024, 15:56

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Обращения в прокуратуру в связи с издевательством над пациентами психдиспансера в Пседахе ни к чему не привели, при этом в медучреждении остаются больные, у которых нет близких, или перевести их в другое место у семей нет возможности, сообщил источник. В ведомстве проводились множественные проверки, повторные нарушения такого характера были исключены, заявила пресс-служба правительства Ингушетии.

Как информировал "Кавказский узел", 10 августа 2022 года Минтруда Ингушетии отчиталось о проведении проверки после жалоб родственников пациентов, что сотрудники психоневрологического дома-интерната в Пседахе приковывали их к стене и не обеспечивали им должный уход.

Родственники пациентов психоневрологического дома-интерната в Пседахе с 2022 года добиваются наказания его сотрудников, которые издевались над пациентами. По словам родных потерпевших, обращения в прокуратуру ни к чему не привели – на жалобы и заявления приходили ответы с обещаниями решить проблему, но расследование не двигалось. В доме-интернате увольняли младших сотрудников, но издевательства над больными продолжались, передал 1 сентября телеграм-канал "Baza".

На сообщение о том, что родственники пациентов психоневрологического дома-интерната в Пседахе жалуются, что не могут добиться наказания виновных, отреагировало правительство Ингушетии. По данным Минтруда республики в 2022 году были введены антиковидные меры и в психоневрологическом доме-интернате в Пседахе невозможно было провести выездную проверку, так как он находился в режиме обсервации, сообщило правительство республики 1 сентября в своем телеграм-канале.

Было возбуждено уголовное дело, в рамках следствия руководитель интерната Магомед Даурбеков был уволен и находится под следствием. "После назначения нового руководителя в ведомстве проводились множественные проверки, повторные нарушения такого характера были исключены", – сказано в сообщении.

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