Журналисты напомнили властям об отсутствии итогов расследования теракта в Беслане

02 сентября 2024, 11:30

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Спустя 20 лет власти так и не дали конкретного ответа, как террористам удалось организовать в 2004 году захват школы в Беслане, в результате которого погибло более трехсот человек, отметили североосетинские журналисты.

Как информировал "Кавказский узел", 1 сентября в Северной Осетии проходят траурные мероприятия, приуроченные к 20-й годовщине захвата школы в Беслане. В бесланской школе №1 траурная церемония началась со школьного звонка, ее участники почтили память жертв теракта.

Лишь спустя 14 лет после трагедии, в декабре 2018 года, полпред президента в СКФО Александр Матовников сделал первое со времени теракта официальное признание в том, что штурм школы планировался изначально, несмотря на протесты местных жителей. Полпред президента также подтвердил, что школу обстреливали из танка.

Правду о захвате школы в Беслане в 2004 году о и расследовании этого дела важно доносить не только до жителей Северной Осетии и России в целом, но и до зарубежной аудитории, отметил 1сентября журналист Руслан Тотров в своем телеграм-канале "Площадь свободы".

По прошествии 20 лет с трагедии в Беслане в общество лишь стало больше вопросов, отметил блогер Давид Джиоев. "Трагедия Беслана. Время не лечит. Боль меньше не становится... Только все более очевидна вина общества, вина всех нас за то, что не уберегли детей", – написал он 31 августа в паблике "Осетия и Осетины" в соцсети Facebook (Meta Platforms Inc. запрещено на территории России)*, администратором которой является.

"Травма растет с твоим взрослением, становится глубже и многограннее", – отметила шеф-редактор Telegram-каналов издания «Сапа Медиа» Агунда Ватаева в колонке издания "Ведомости". Будучи 9-классницей, она оказалась в той самой школе.

"1 сентября в Беслане начинается обычно все так: первыми в спортзал Первой школы входят высокопоставленные лица: делегации чиновников, силовиков... Родственники погибших в это время обычно стоят у фотографий своих и тихонько плачут", - написала она.

"Все эти годы было больно видеть мемы про «3 сентября» Шуфутинского, бешено форсируемые в последнее десятилетие... 20 лет назад казалось, что рубцы можно будет выправить специальными мазями или отшлифовать лазером. Казалось, что раненый безымянный палец правой руки выпрямить – под обручальное кольцо. Забавно, но без этого я не собиралась и думать о замужестве.", - добавила бывшая заложница.

Главный редактор издания OC Media Робин Фаббро накануне 20-й годовщины теракта в Беслане подготовил видеоподкаст на английском языке, в котором приняла участие бывшая ученица школы №1 в Беслане Залина Богазова.

"Спустя 20 лет после теракта жители Северной Осетии продолжают ждать результатов расследования действий властей в кризисной ситуации. Некоторые из них считают, что из-за ошибок силовиков, жертв оказалось больше", – сказано в текстовом описании видео.

В Северной Осетии продолжаются траурные мероприятия, в том числе в школе №1 Беслана, которая является культурно-патриотическим центром профилактики терроризма. Сегодня и завтра на территории школы состоится возложение цветов и венков, пройдут заупокойная служба, показ документального фильма, концерт-реквием оркестра госфилармонии Северной Осетии, а также состоится зажжение свечей. Участники траурных мероприятий также посетят мемориальное кладбище "Город ангелов" и примут участие в Крестном ходе с портретами погибших, указано в графике мероприятий, опубликованном в телеграм-канале депутата Сослана Дидарова.

Напомним, потерпевшие в терактах уже много лет добиваются принятия закона, который бы определил обязанность государства помогать жертвам теракта. 1 сентября 2019 года комитет "Матери Беслана" провел пресс-конференцию, в которой приняли участие потерпевшие в терактах в Москве, Санкт-Петербурге, Волгодонске, Дагестане, Кабардино-Балкарии. Они подписали соглашение о намерении объединиться в общероссийскую Ассоциацию жертв терактов и заявили о готовности вместе лоббировать закон о статусе жертв терактов. В июле этого года пострадавшие от теракта в Беслане пожаловались на препятствия в получении медпомощи.

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