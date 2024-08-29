Житель Северной Осетии пожаловался на нарушение чиновниками его жилищных прав

29 августа 2024, 07:42

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Житель Пригородного района Геннадий Босиев пожаловался, что чиновники через суд добиваются выселения его семьи из дома, в котором она живет более 50 лет. Истцы предоставили суду недостоверные доказательства и оказывают на ответчика давление, указала адвокат.

Словам Геннадия Босиева, его семья проживает в доме на территории ФБГУ "Управление "Севосетинмелиоводхоз" с 1972 года. Сторожевая усадьба и кладовая Архонского головного водозаборного сооружения находились в пользовании семьи, так как ее члены являлись сотрудниками организации. Объект находится в Пригородном районе Северной Осетии.

"В 2020 году нам предъявили иск об освобождении дома, где мы живём с 70-х годов. Мы занимались регулировкой шлюзов, начиная с дедушки, который поселился тут в 1972 году, затем работала бабушка, потом дядя занимался, потом другой дядя, потом супруга. Потом короткое время я, до того, как нам предъявили иск. После предъявления иска, меня попытались уволить по статье, не получилось, тогда вынудили меня уволиться самому", – рассказал Босиев корреспонденту "Кавказского узла".

Сейчас в бывшей сторожевой усадьбе проживает мать Босиева Аза Доева, она инвалид второй группы, супруга Геннадия и трое их детей, один из которых несовершеннолетний. Семья подала в суд встречный иск для установления права собственности в силу приобретательной давности, согласно статье 234 Гражданского кодекса РФ.

Почти сорок лет дом находится на полном обеспечении семьи, которая проводила его ремонт и оплачивала коммунальные услуги, отметил Босиев. "Деда вязли на эту работу с таким условием, что семья будет проживать с ним. У них было десять детей и все они там жили. Дед делал пристройки. Когда я женился, то тоже немного расширил дом. Газ был проведен к дому более 30 лет назад. Через прокуратуру нам отрезали газ, сейчас мы второй год уже без газа, топим дровами и готовим на старой дровяной печи. До этого момента они говорили: "это ваш дом, сами занимайтесь им". Даже когда град сильно побил крышу несколько лет назад, они сказали: "это ваш дом, вы и занимайтесь им, мы не несём никакой ответственности за ваш дом", – отметил Геннадий Босиев.

По его словам, его семья с 1985 года содержит дом, в том числе делала его ремонт. "Я живу тут с 1978 года, мои дети тут ходили в школу, по этому адресу мы числимся в местной амбулатории", – уточнил он.

Босиев рассказал, что обращался к министру мелиорации, но не получил помощи. "Обращались и в правительство, тогда главой был Вячеслав Битаров . Он адресовал это министерству водного хозяйства – тем, кто нас и хотел выселить отсюда. Они ответили, что не могут оставить это жильё нам. Я ездил в Москву на приём к министру мелиорации Жукову, там обещали разобраться и помочь. Министр сменился и уже через два месяца к нам приехали с документами о выселении. Здесь большой участок земли, есть озеро – хорошая бы дача получилась для кого-нибудь влиятельного человека", – предположил Босиев.

Суд первой инстанции отказал семье в установлении права собственности и установил, что помещения, в которых проживает семья, являются собственностью ФБГУ "Управление "Севосетинмелиоводхоз" и не предназначены для постоянного проживания. "Ответчики вселились в указанные жилые помещения самовольно без согласия собственника, а также без соответствующего разрешения от уполномоченных органов подвели электричество, газ, самовольно возвели пристройку", – сказано в решении суда (имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Апелляционный суд утвердил решение суда первой инстанции. Однако кассационный суд отменил эти решения, посчитав, что в деле нарушены материальные и процессуальные права и направил дело снова в суд первой инстанции.

Суд первой инстанции снова пришёл к выводу, что семью нужно выселить, сейчас дело находится в апелляции первой инстанции в Верховном суде Северной Осетии, отметила адвокат Белла Карацева.

К делу приобщены поддельные документы, а на суд оказывается давление, заявила она. "Мы обращались на имя генпрокурора [России Игоря] Краснова, обращались в Следственный комитет, заявляли о подложности неоднократно тех документов, которые суд посчитал доказательствами. Мы доказывали, что истцы являются ненадлежащими лицами, поскольку все документы, которые они представляют, являются подложными", – пояснила адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Она пожаловалась на предвзятость суда. "Документы эти не исследовались, просто предоставляли их к материалам дела. Всё, что мы заявляли, отклонялось, выносились определения, мы писали жалобы, просили, чтобы свидетели были опрошены, нам во всём отказывали", – подчеркнула Карацева.

На истцов оказывается серьезное давление, продолжила она. "Давление идёт неимоверное. Мы пытались до судей донести информацию, но так получается, что нас не слышат. Единственно где нас услышали, это Пятый кассационный суд, который чётко установил, что нужно сделать, какие обстоятельства выяснить и главное, определил, что тут применимы сроки исковой давности и указал выяснить является ли сторожевая усадьба пригодной для проживания. Верховный суд по республике проигнорировал все эти требования, что является грубым нарушением закона", – подытожила адвокат.

"Кавказский узел пока не располагает комментарием ФБГУ "Управление "Севосетинмелиоводхоз".

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