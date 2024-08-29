29 августа 2024, 04:54

Директор махачкалинской школы отверг претензии пользователей соцсети

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Школа №18 в Махачкале полностью готова к новому учебному году, а проблема нехватки учебников будет решена переходом на электронную систему с доступом к образовательным материалам, заявил директор учреждения после публикаций в соцсети. Жители Дагестана за две недели подали лишь 14 жалоб на нехватку учебников через бот движения «Город наш», сообщил юрист Арсен Магомедов. 

Как сообщал "Кавказский узел", жители Дагестана периодически жалуются в соцсетях на проблемы с ремонтом школ. 25 августа Минобрнауки Дагестана отреагировало на заявления родителей учеников одной из школ Хасавюрта, жаловавшихся на состояние здания. 

В октябре 2023 года глава республики Сергей Меликов признал, что дагестанские чиновники допустили срывы в программе капитального ремонта школ, а со стороны депутатов нет должного контроля за ее исполнением. 

Видео с аннотацией «что ожидает с 1 сентября учеников 18 школы Махачкалы. Кто-нибудь в курсе, что там такие условия? По сообщениям родителей, директору школы не до того. И учебников не хватает», было опубликовано 27 августа в телеграм-канале «Антипод. Дагестан». В коротком видеоролике показано помещение со старым оборванным линолеумом на полу.

Директор школы №18 Салим Абдулкадыров 28 августа отреагировал на утверждения о неготовности школы к началу нового учебного года. По словам директора, школа, в которой обучаются 1850 детей, полностью готова. 

Он добавил, что опубликованная съемка была сделана 2 недели назад, не в классе, а в подсобном помещении школы. «С какой целью была сделана съемка не знаю, к настоящему моменту в этом подсобном помещении произведен ремонт, заменен линолеум», - сообщил директор в телеграм-канале школы. 

Касаясь проблемы нехватки учебников, он отметил, что эта ситуация характерна для всех школ республики, однако учебный процесс переходит в электронную форму и таким образом проблема будет решена. 

Мать ученика школы №18 Аминат сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что удовлетворена условиями учебы своего ребенка. Женщина не знает, кто и с какой целью снимал опубликованный в сети видеоролик.

«Школа нормальная, все необходимое для учебы есть. Учебники купили пока не все, чего не хватает, обещали дать соседи, у них остались от детей. Но учителя говорят, может они в полном комплекте и не понадобятся, так как все школы перейдут на электронный дневник, где в онлайн-доступе будут все учебники», - рассказала она. 

Мать другого ученика той же школы Индира также не имеет претензий к состоянию учебного заведения. «Ремонт необходимый в школе имеется, мебель нормальная, у меня особых претензий нет. Школа, конечно, переполнена, дети учатся в две смены, но это проблема всех школ Махачкалы. У нас, например, густонаселенный микрорайон, рядом много многоэтажных домов. Есть проблема с учебниками, часть купили, на остальные не стали тратить деньги, так как сказали, что они будут доступны дистанционно», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Активист движения «Город наш», юрист Арсен Магомедов 7 августа опубликовал в своем телеграм-канале пост с предложением подавать жалобы на нехватку учебников через созданный активистами бот. 

«Если вы не хотите покупать, то что вам должны бесплатно, подайте в прокуратуру Дагестана жалобу на невыдачу учебников в школе, и, скорее всего, вам выдадут их бесплатно», - говорится в публикации. 

С 7 по 28 августа через бот было подано 14 заявлений, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Арсен Магомедов, отметив, что люди по каким-то причинам практически не жалуются на нехватку учебников.

О том, что все школы Дагестана будут работать с электронным дневником Московской электронной школы МЭШ, сообщил 12 августа глава Минобрнауки республики Яхья Бучаев. По словам министра, это позволит решить проблему нехватки учебников. 

«Новый электронный дневник, который внедрен с 1 сентября, работает на базе системы «Московская электронная школа». Он, кроме функционала простого дневника, содержит еще доступ ко всем учебным изданиям с 1 по 11 класс: и к основным, и к дополнительным. Там можно посмотреть, почитать, распечатать нужные материалы», - приводит его слова телеграм-канал Минобрнауки Дагестана. По информации ведомства, для полного охвата школ учебниками региону «требуется несколько миллиардов рублей».

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Сбор средств на школьную одежду для палестинских беженцев объявлен в Дагестане", "Родители учеников аварийной школы в Хасавюрте пожаловались на бездействие властей", "Жители Хасавюрта пожаловались на состояние местной школы". 

Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 августа 2024, 05:53

29 августа 2024, 03:55

29 августа 2024, 02:56

29 августа 2024, 01:57

29 августа 2024, 00:58

  • Боец из Адыгеи убит в военной операции

    Сергей Хрулев убит в боевых действиях, сообщила администрация Дукмасовского сельского поселения. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 60 бойцов из Адыгеи.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи