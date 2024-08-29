Директор махачкалинской школы отверг претензии пользователей соцсети

29 августа 2024, 04:54

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Школа №18 в Махачкале полностью готова к новому учебному году, а проблема нехватки учебников будет решена переходом на электронную систему с доступом к образовательным материалам, заявил директор учреждения после публикаций в соцсети. Жители Дагестана за две недели подали лишь 14 жалоб на нехватку учебников через бот движения «Город наш», сообщил юрист Арсен Магомедов.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Дагестана периодически жалуются в соцсетях на проблемы с ремонтом школ. 25 августа Минобрнауки Дагестана отреагировало на заявления родителей учеников одной из школ Хасавюрта, жаловавшихся на состояние здания.

В октябре 2023 года глава республики Сергей Меликов признал, что дагестанские чиновники допустили срывы в программе капитального ремонта школ, а со стороны депутатов нет должного контроля за ее исполнением.

Видео с аннотацией «что ожидает с 1 сентября учеников 18 школы Махачкалы. Кто-нибудь в курсе, что там такие условия? По сообщениям родителей, директору школы не до того. И учебников не хватает», было опубликовано 27 августа в телеграм-канале «Антипод. Дагестан». В коротком видеоролике показано помещение со старым оборванным линолеумом на полу.

Директор школы №18 Салим Абдулкадыров 28 августа отреагировал на утверждения о неготовности школы к началу нового учебного года. По словам директора, школа, в которой обучаются 1850 детей, полностью готова.

Он добавил, что опубликованная съемка была сделана 2 недели назад, не в классе, а в подсобном помещении школы. «С какой целью была сделана съемка не знаю, к настоящему моменту в этом подсобном помещении произведен ремонт, заменен линолеум», - сообщил директор в телеграм-канале школы.

Касаясь проблемы нехватки учебников, он отметил, что эта ситуация характерна для всех школ республики, однако учебный процесс переходит в электронную форму и таким образом проблема будет решена.

Мать ученика школы №18 Аминат сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что удовлетворена условиями учебы своего ребенка. Женщина не знает, кто и с какой целью снимал опубликованный в сети видеоролик.

«Школа нормальная, все необходимое для учебы есть. Учебники купили пока не все, чего не хватает, обещали дать соседи, у них остались от детей. Но учителя говорят, может они в полном комплекте и не понадобятся, так как все школы перейдут на электронный дневник, где в онлайн-доступе будут все учебники», - рассказала она.

Мать другого ученика той же школы Индира также не имеет претензий к состоянию учебного заведения. «Ремонт необходимый в школе имеется, мебель нормальная, у меня особых претензий нет. Школа, конечно, переполнена, дети учатся в две смены, но это проблема всех школ Махачкалы. У нас, например, густонаселенный микрорайон, рядом много многоэтажных домов. Есть проблема с учебниками, часть купили, на остальные не стали тратить деньги, так как сказали, что они будут доступны дистанционно», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Активист движения «Город наш», юрист Арсен Магомедов 7 августа опубликовал в своем телеграм-канале пост с предложением подавать жалобы на нехватку учебников через созданный активистами бот.

«Если вы не хотите покупать, то что вам должны бесплатно, подайте в прокуратуру Дагестана жалобу на невыдачу учебников в школе, и, скорее всего, вам выдадут их бесплатно», - говорится в публикации.

С 7 по 28 августа через бот было подано 14 заявлений, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Арсен Магомедов, отметив, что люди по каким-то причинам практически не жалуются на нехватку учебников.

О том, что все школы Дагестана будут работать с электронным дневником Московской электронной школы МЭШ, сообщил 12 августа глава Минобрнауки республики Яхья Бучаев. По словам министра, это позволит решить проблему нехватки учебников.

«Новый электронный дневник, который внедрен с 1 сентября, работает на базе системы «Московская электронная школа». Он, кроме функционала простого дневника, содержит еще доступ ко всем учебным изданиям с 1 по 11 класс: и к основным, и к дополнительным. Там можно посмотреть, почитать, распечатать нужные материалы», - приводит его слова телеграм-канал Минобрнауки Дагестана. По информации ведомства, для полного охвата школ учебниками региону «требуется несколько миллиардов рублей».

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