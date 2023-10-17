Власти Дагестана признали проблемы с капремонтом школ

17 октября 2023, 09:54

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Дагестанские чиновники допустили срывы в программе капитального ремонта школ, а со стороны депутатов нет должного контроля за ее исполнением, заявил глава республики Сергей Меликов.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Дагестана периодически жалуются в соцсетях на проблемы с ремонтом школ. Так, 8 июля жители села Октябрьское в Хасавюртовском районе пожаловались, что местная школа находится в аварийном состоянии, протекает крыша, нет воды.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о срывах в программе капитального ремонта школ 16 октября в ходе совещания с подчиненными.

"Теперь буду разбираться на своём уровне и делать выводы", – заявил Меликов, слова которого привела пресс-служба главы Дагестана на его сайте.

Меликов добавил, что за ходом капитального ремонта школ в должной мере не следят депутаты. По его словам, одна из новых школ не обеспечена в полной мере учебниками, а в другой из числа капитально отремонтированных – до сих пор отсутствует отопление, не работает столовая.

Напомним, 23 августа жители села Советское пожаловались, что обучение школьников в старом здании бывшего детсада не дает возможности адекватно изучать предметы, для которых необходимы специализированные помещения. Администрация Хасавюртовского района сообщила, что строительство новой школы начато, однако не уточнила, успеют ли ее сдать в заявленные правительством Дагестана сроки.

7 октября жители села Заната в Шамильском районе пожаловались, что их дети более 10 лет ходят пешком в школу соседнего села из-за отсутствия школьного транспорта.

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