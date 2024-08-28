Осужденный за теракт в парламенте Армении умер в тюрьме

28 августа 2024, 14:47

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В тюрьме "Нубарашен" умер 64-летний Ашот Князян, приговоренный к пожизненному лишению свободы по делу о теракте в парламенте Армении. Следов насилия на теле Князяна не найдено, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", Ашот Князян был одним из семи человек, осужденных в декабре 2003 года по делу о теракте в парламенте Армении. Лидером группировки следователи сочли Наири Унаняна. Также были осуждены его младший брат Карен, Эдуард Григорян, Врам Галстян, Дереник Беджанян, Ашот Князян и Гамлет Степанян. Все фигуранты дела, кроме Степаняна, были приговорены к пожизненному заключению. Трое из них впоследствии скончались в тюрьме.

27 октября 1999 года группа вооруженных людей ворвалась в зал заседаний Нацсобрания Армении и открыла стрельбу по депутатам и членам правительства. В результате нападения погибли премьер-министр Вазген Саркисян, председатель Нацсобрания Карен Демирчян и еще шесть человек. Семь человек получили ранения. В ходе теракта более 40 человек оказались в заложниках. Утром 28 октября вооруженные люди получили гарантии безопасности и сдались.

64-летний Ашот Князян, который отбывал пожизненное наказание по делу «27 октября», скончался 26 августа в уголовно-исполнительном учреждении «Нубарашен», сообщила начальник отдела по связям с общественностью Уголовно-исполнительной службы Минюста Нона Навикян.

По ее словам, состояние Князяна ухудшилось, и была вызвана скорая помощь. Сотрудники зафиксировали смерть Князяна, пишет сегодня "Новости-Армения".

При этом в ведомстве не стали отвечать на вопросы о причине смерти и о том, были ли у Князяна жалобы на здоровье, информирует издание.

В связи со смертью пожизненно осужденного начато уголовное производство по части 1 статьи 155 УК Армении (убийство), заявил пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян.

По его словам, предварительные данные свидетельствуют о внезапной смерти, при этом при осмотре тела следов насилия не обнаружено. Причина смерти Князяна станет известна после получения заключения судебно-медицинской экспертизы, сообщает сегодня News.am.

Напомним, в октябре 2019 года Наири Унанян подал прошение об условно-досрочном освобождении. Правозащитники усомнились в том, что его отпустят на свободу. Служба пробации отказала Унаняну в условно-досрочном освобождении.

При этом депутат Нацсобрания Арман Бабаджанян в 20-ю годовщину теракта сообщил, что встретился с Наири Унаняном и получил от него ответы, "которые существенно отличаются от того, что зафиксировано в уголовном деле". При этом он не смог огласить подробности, сославшись на национальную безопасность.

Теракт в Нацсобрании вызвал в Армении серьезный политический кризис, говорится в справке "Кавказского узла" "Теракт в парламенте Армении 27 октября 1999 года". В справке также восстановлена хронология событий и освещен судебный процесс по делу исполнителей теракта.

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