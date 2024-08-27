27 августа 2024, 14:24

Военный с Кубани осужден за дезертирство и изнасилование дочери

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Адыгее приговорил военнослужащего из Белореченска к 23 годам заключения, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части и изнасиловании своей несовершеннолетней дочери.

По версии следствия, с 2016 по 2023 годы житель Белореченска неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней дочери. Также, по версии следствия, в сентябре 2022 года он самовольно оставил воинскую часть в Запорожской области в период мобилизации. В марте 2023 года военнослужащий добровольно вернулся в часть.

На суде военный признал вину в самовольном оставлении части, вину же в совершении насильственных действий по отношению к дочери он отверг, передал сегодня "Коммерсант" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Адыгеи.

Суд признал военнослужащего из Белореченска виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14 лет, а также виновным в самовольном оставлении воинской части и приговорил его к 23-м годам лишения свободы в колонии строгого режима, отметила пресс-служба.

Комментариев от представителей осужденного не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 21 июля стало известно, что суд приговорил к восьми годам заключения военнослужащего-контрактника из Адыгеи Евгения Шевченко, признав его виновным в дезертирстве.

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Примечание:

"Оставлен в силе приговор офицеру из Северной Осетии за уклонение от службы", "Суды в Чечне продемонстрировали ужесточение подхода к дезертирству", "Мобилизованный из Астраханской области обвинен в дезертирстве".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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