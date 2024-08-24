Экологи прокомментировали инцидент с загрязнением моря в Гудауте

24 августа 2024, 06:24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отель "Россия" в Гудаутском районе Абхазии прекратил сбрасывать в море нечистоты из канализации, его администрация заказала оборудование для очистки, рассказали экологи. Ранее сброс нечистот отелем в море вызвал недовольство местных жителей, они самостоятельно заблокировали канализационные стоки.

Как информировал "Кавказский узел", 20 июля стало известно, что жители Гудауты заблокировали канализационные стоки из отеля "Россия", которые сливались прямо в море. Септик в отеле не рассчитан на такое количество отдыхающих, владельцы пообещали решить проблему, но пока не решили, заявил исполняющий обязанности главы Гудаутского района Валерий Авидзба. Проект отеля не прошел экологическую экспертизу, руководство обещало поставить обеззараживающую установку, сообщил председатель госкомитета Абхазии по экологии Савелий Читанава.

Ситуация с отелем "Россия", который ранее оказался в эпицентре скандала со сбросом сточных вод в море, урегулировалась, отметил исполняющий обязанности главы Гудаутского района Валерий Авидзба.

"Все сместилось в лучшую сторону. Мы провели совещание в администрации. Туда приехал владелец гостиницы. Это уроженец Абхазии, сейчас живущий в Ростове-на-Дону. Речь шла о том, что местные жители не хотят, чтобы их дети купались в нечистотах. Даже если владелец – их земляк. Мы договорились. Он пообещал в ближайшее время подготовить новый септик, вместо прежнего, который просто физически не может все вместить", – сказал Авидзба корреспонденту "Кавказского узла".

Сброс нечистот в море отелем "Россия" прекращен, подтвердил председатель государственного комитета Абхазии по экологии Савелий Читанава. "Пока они используют ассенизационную машину, и в море ничего не сливают. Отель уже заказал новое оборудование. Но оно немного застряло на границе – растаможивание, оформление деклараций. И они обещают, что в течении недели введут его в строй", – пояснил эколог корреспонденту "Кавказского узла".

Других крупных загрязнителей моря, кроме отеля "Россия" в Гудаутском районе не было, добавил он.

Если бы отель "Россия" был подключен к централизованной канализации, то обязанность забирать сточные воды лежала бы на местном "Водоканале", отметил руководитель российской экологической организации "Гражданская инициатива против экопреступности" Дмитрий Шевченко.

"А если такого подключения нет, то в Краснодарском крае, к примеру, часто практикуют либо септик, либо несанкционированную врезку в ливневую канализацию. Но в принципе, если это здание автономное, они могут создать там даже небольшую систему очистки хозяйственно-бытовых отходов. Нынешние технологии это позволяют. Но могут ограничиться и септиком – здесь главный вопрос в том, хватает ли его мощностей на удовлетворение всех нужд", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 17 июля комитет парламента Абхазии по экономической политике и реформам рекомендовал парламенту рассмотреть законопроект о мерах по экономическому развитию восточной части Абхазии, являющийся модифицированной версией закона об апартаментах. На заседание не пустили активистов, прессу и ряд членов парламента, в ходе обсуждения они оставались у здания, периодически вступая в потасовки с силовиками.

25 июля законопроект был отозван из парламента, аналитики сочли его отзыв результатом протестов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.