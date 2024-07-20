Власти Гудауты подтвердили проблемную ситуацию со стоками из отеля

20 июля 2024, 01:03

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Жители Гудауты заблокировали канализационные стоки из отеля "Россия", которые сливались прямо в море. Септик в отеле не рассчитан на такое количество отдыхающих, владельцы пообещали решить проблему, но пока не решили, заявил и. о. главы Гудаутского района Валерий Авидзба. Проект отеля не прошел экологическую экспертизу, руководство обещало поставить обеззараживающую установку, сообщил председатель госкомитета Абхазии по экологии Савелий Читанава.

14 июля жители Гудаута перекрыли канализационный вентиль и заблокировали стоки из отеля "Россия". Они сливались в небольшую речку, которая находится рядом с гостиницей, пишет телеграм-канал "Абхазский портал".

По словам местных жителей, до разрешения ситуации руководство отеля решило вывозить отходы спецтранспортом, по словам автора видео, "на мусорную свалку в селе Лохацы". Местные жители пожаловались, что неоднократно обращались к местным чиновникам, которые, в свою очередь, обращались к руководству гостиницы с требованием установить очистные сооружения, но безрезультатно.

Комментируя слухи о перекрытии вентиля канализации в гудаутском отеле «Россия», исполняющий обязанности главы Гудаутского района Валерий Авидзба отметил, что никакого перекрытия не было. «Никто ничего не перекрывал. Там другая проблема – септик рассчитан на 350-360 человек, при том что живет 1200», - заявил он 19 июля корреспонденту "Кавказского узла".

Жители района ничего не имеют против самой гостиницы, но это льется в море, а там купаются наши дети.

Авидзба подчеркнул, что собрал специальную комиссию, в состав которой включил главу районной СЭС. «Это было еще в прошлом году. Тогда они клятвенно пообещали, что на будущий год установят септик, но ничего изменилось. Жители района ничего не имеют против самой гостиницы, но это льется в море, а там купаются наши дети», - заявил он.

Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по экологии Савелий Читанава рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что ситуация с отелем «Россия» уже дважды привлекала внимание инспекторов комитета. «Первый раз ездили две недели назад, выписали штраф и выдали предписание об исправлении нарушений. Но ситуация не изменилась, сточные воды продолжали течь в море. Люди начали возмущаться. Наш сотрудник, гудаутский районный инспектор, еще раз встретился с руководством гостиницы несколько дней назад. Те пообещали устранить нарушение и поставить обеззараживающую установку к 21 июля. Если не поставят, то на следующей неделе будем собирать совещание», - сообщил он.

Жалобы на это были всегда, они всегда уверяли, что все исправят, но не исправляли.

Читанава отметил, что корень проблемы в том, что перед введением отеля в эксплуатацию ее проект не прошел экологическую экспертизу. Он также подтвердил слова Авидзбы о том, что септик в отеле не соответствует ее пропускной способности. «Септик не соответствует нормативам. Жалобы на это были всегда, они всегда уверяли, что все исправят, но не исправляли», - заключил Читанава.

Комментариями руководства отеля "Россия" по поводу информации о перекрытии вентиля "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что 17 июля комитет парламента Абхазии по экономической политике и реформам рекомендовал парламенту рассмотреть законопроект о мерах по экономическому развитию восточной части Абхазии, являющийся модифицированной версией закона об апартаментах. На заседание не пустили активистов, прессу и ряд членов парламента, в ходе обсуждения они оставались у здания, периодически вступая в потасовки с силовиками.

Напомним также, что 27 декабря 2023 года депутаты парламента Абхазии проголосовали за ратификацию соглашения с Россией о передаче в собственность здания госдачи "Пицунда". Это произошло на фоне акции протеста, проходившей около парламента, заседание было закрытым для прессы. Президент Аслан Бжания в тот же день подписал закон о ратификации этого соглашения. Проголосовавшие за ратификацию соглашения депутаты нарушили ряд законов Абхазии, заявили активисты движения "Ҳара ҲПицунда" и потребовали наказать депутатов.

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