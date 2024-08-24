24 августа 2024, 02:32

Abzas Media получило премию Free Media Awards

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Независимое азербайджанское издание Abzas Media, сотрудники которого обвиняются в контрабанде валюты и других преступлениях, стало лауреатом премии Free Media Awards за расследование коррупции в стране.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Азербайджанское интернет-издание Abzas Media стало лауреатом премии Free Media Awards за 2024, она присуждается совместно норвежским фондами The Fritt Ord Foundation и германским фондом ZEIT Stiftung Bucerius.

Награда Free Media Awards присуждается ежегодно независимым журналистам и СМИ на постсоветском пространстве, которые продолжают свою деятельность в условиях давления властей.

"Основанное группой молодых активистов и журналистов в 2016 году Abzas Media быстро приобрело большую аудиторию в социальных сетях. Это СМИ особенно известно своими репортажами о государственной коррупции. Например, журналисты обратили внимание на государственные закупки в связи с восстановлением разрушенных сел и городов в Карабахе. Abzas Media разоблачает частые нарушения прав человека в Азербайджане, при этом неизменно оставаясь верным журналистским принципам при освещении судебных дел, борьбы чувствительных групп и политической оппозиции. Осенью 2023 года власти Азербайджана приняли жесткие меры, арестовав шесть ключевых журналистов и редакторов Abzas Media", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте фонда The Fritt Ord Foundation.

Фонд напомнил, что журналистов обвинили в "контрабанде" и "сговоре с целью незаконного ввоза денег в страну. "В августе заключенным членам команды было предъявлено еще семь обвинений, им теперь грозит до 12 лет лишения свободы. Несколько партнеров Abzas Media также подверглись ограничительным мерам, а некоторым из тех, кто участвовал в расследованиях, было отказано в разрешении покинуть страну", - далее говорится в сообщении. Награждение состоится в сентябре в Осло в Нобелевском институте.

В ноябре 2023 года 15 признанных медиа-организаций присоединились к консорциуму Forbidden Stories, где они продолжают проводить расследования, начатые Abzas Media. В феврале 2024 года редакционная группа назначила азербайджанского журналиста-расследователя Лейлу Мустафаеву временным главным редактором Abzas Media. После этого решения новая расследовательская группа, состоящая из журналистов, находящихся в изгнании, и Abzas Media объявили, что платформа продолжит свою деятельность за пределами Азербайджана, говорится в заключение пресс-релиза.

Отметим, что арестованный по делу Abzas Media Xафиз Бабалы уже становился лауреатом этой премии.

Ранее Abzas Media была удостоена Глобальной премии прав человека Homo Homini организации People In Need, говорится в сообщении на сайте издания.

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Примечание:

"Следствие запретило выезд из страны свидетелю по делу Toplum TV", "Суд признал законным продление ареста журналиста Эминова", "Amnesty International призвала обеспечить соблюдение прав человека в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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