Активисты потребовали выяснить судьбу Седы Сулеймановой

23 августа 2024, 19:57

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Акции с требованием провести расследование судьбы Седы Сулеймановой прошли сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси и Ереване. Подруга Сулеймановой Лена Патяева обратилась к Бастрыкину с просьбой взять расследование под контроль, активисты в Москве передали обращения всем депутатам Госдумы.

Как писал "Кавказский узел", в апреле стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил подругу Сулеймановой Лену Патяеву, которая в феврале и марте проводила в Санкт-Петербурге одиночные пикеты с требованием выяснить судьбу Сулеймановой. В июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Сегодня в Санкт-Петербурге подруга Седы Сулеймановой Лена Патяева вышла в одиночный пикет к зданию Следственного комитета с плакатом "Седа Сулейманова похищена год назад. Где Седа?". Как пояснила Патяева корреспонденту "Кавказского узла", её акция была приурочена к годовщине исчезновения Седы.

Год назад она жила, и у неё была счастливая жизнь, были планы, были мечты, а сейчас я даже не знаю, жива ли она

"Я вышла на пикет, чтобы напомнить всему российскому обществу, должностным лицам и особенно сотрудникам Следственного комитета, которые пять месяцев назад, 25 марта, завёл уголовное дело по факту безвестного исчезновения Седы, по статье "убийство", и до сих пор никаких результатов по этому делу нет. Год назад она жила, и у неё была счастливая жизнь, были планы, были мечты, а сейчас я даже не знаю, жива ли она, я вообще ничего не знаю про её судьбу", - сказала Патяева.

Она также отметила, что в последние месяцы на слуху были истории других девушек-беглянок, Лии Заурбековой и Айшат Магомедовой. "Такие истории дают надежду, они стали прецедентом, в частности, в случае Айшат Магомедовой именно Следственный комитет сыграл важную роль, чтобы судьба девушки решилась в положительную сторону и если эта тема, девушек-беглянок с Кавказа перестала быть настолько табуированной и замалчиваемой как это было раньше, и благодаря огласке Лия и Айшат смогли оказаться в безопасности, спастись, то я считаю что этот же импульс должен быть направлен и на Седу. То есть, если Следственный комитет может проводить процедуры, которые они должны проводить по закону, по делу Айшат Магомедовой, точно так же они обязаны не просто формально завести дело, и оставить его висяком неизвестно на сколько, а они должны взять под контроль и расследовать дело Седы Сулеймановой", - сказала она.

Родственники 31 июля силой забрали из московской квартиры сбежавшую от домашнего насилия жительницу Кизилюрта Айшат Магомедову. Позже стало известно, что девушка жива и находится у родных в Кизилюрте. В полиции подруге и адвокату показали видеозапись, на которой Айшат с кровоподтеками на лице, просит "не поднимать шумиху", сообщили правозащитники. Ее подруга подала заявление в Следком. Следователь опросил в Махачкале Айшат Магомедову и зафиксировал побои, а после этого отвез ее к родным в Кизилюрт, где отец девушки по требованию следователя отдал ей телефон, а затем позволил вернуться в Москву.

Пикет прошёл спокойно, Патяеву пригласили в приёмную Следкома, где она написала заявление на имя Александра Бастрыкина, попросив либо взять это дело под контроль Следкома России, либо начать расследование в Санкт-Петербургу, где Седу похитили, так как, по мнению Патяевой, в Чечне это дело саботируется. Заявление приняли.

В Москве четверо активистов незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) пришли в приёмную Госдумы и подали 450 обращений — каждому из депутатов — по поводу исчезновения Седы Сулеймановой. "В течение месяца должен прийти ответ хоть какой-то ото всех", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции, член ЛПР Владислав Мазур.

Мы считаем отсутствие должного расследования преступной халатностью

По его словам, члены партии провели сегодня одиночные пикеты по поводу дела Седы в Тбилиси и Ереване. "Мы решили это организовать для придания огласки серьёзной проблеме. Уже несколько месяцев совершенно ничего неизвестно — жива ли Седа Сулейманова. Мы считаем отсутствие должного расследования преступной халатностью. Как либертарианцы, мы выступаем за защиту субъектности каждого человека, за самостоятельное принятие решений в своей жизни и судьбе", - пояснил Мазур.

В обращениях, которые участники пикета направили депутатам Госдумы, они рассказали историю Седы Сулеймановой. "Есть опасения, что Седа могла стать жертвой так называемого «убийства чести» — убийство родственниками за поведение, которое считается ими «неподобающим». Мы просим Вас посодействовать в огласке этой истории и провести проверку", - говорится в адресных обращениях.

В частности их авторы попросили депутатов выяснить правомерность возбуждения уголовного дела о краже против Седы Сулеймановой, в связи с которым ее задержали в Санкт-Петербурге, правомерность действий сотрудников полиции в Санкт-Петербурге, которые допустили отправку девушки в Чечню вопреки ее желанию и обратить внимание на отсутствие подвижек в деле о пропаже девушки.

"Кавказский узел" также писал, что в 19-летней этнической чеченке Лии Заурбековой, сбежавшей от семьи в Красногорске из-за постоянного давления, удалось уехать за границу. До этого родные объявили ее в розыск и нашли в Москве. 16 мая они окружили отделение полиции, где находилась девушка, но полицейские пообещали правозащитникам и адвокату обеспечить безопасность Заурбековой, девушке удалось при помощи адвоката покинуть отдел полиции. Заурбекова, покинувшая страну, попросила ее не искать и заявила, что опасается принудительного возвращения в семью, так как ее побег привлек внимание Адама Делимханова. Сбежать из семьи Заурбекову вынудило физическое и психологическое насилие в семье, подчеркнули правозащитники. "Кавказский узел" подготовил видеоролик "Как Лия Заурбекова сбежала от семьи и кадыровцев".

В декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин, в Ингушетии угроза для женщин также чаще исходит от самой семьи, а в Дагестане чаще происходят убийства женщин посторонними, много случаев убийств в ходе ссор и во время хищения имущества.

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