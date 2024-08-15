Силовики в Волгоградской области отчитались об отправке на Украину контрактников из числа мигрантов

15 августа 2024, 14:48

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Рейды по выявлению мигрантов, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учет, прошли в двух районах Волгоградской области, 25 человек были доставлены в военкоматы. С начала проверок контракты заключили 25 обладателей приобретенного гражданства и шесть иностранцев, отчиталось управление Следкома по Южному военному округу.

Как писал "Кавказский узел", силовики отчитались о рейдах по поиску нелегальных мигрантов. Так, на рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону силовики нашли 16 иностранцев, которые нарушили правила пребывания в России, и 18 человек, которые получили гражданство, но не встали на воинский учет. В Волгоградской области во время рейдов выявлены 45 нарушителей миграционных законов. Антимигрантские рейды проводятся с целью выявить получивших гражданство России мигрантов, которые не стоят на воинском учете, и отправить их служить по призыву или уговорить заключить контракт, предположили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Рейды связаны с заявлениями Бастрыкина о том, что увеличилась преступность среди мигрантов, возразили их оппоненты.

По итогам рейдов после теракта в "Крокус Сити Холле" силовики отчитались о массовых нарушениях миграционного законодательства. Так, в Ростовской области указание покинуть Россию получили 46 граждан Средней Азии. В Ростове-на-Дону было проверено 913 человек, из которых 545 - граждане Российской Федерации, 150 человек получили повестки в военкомат, к административной ответственности привлечены 39 человек, из них 25 иностранных граждан. Правозащитники назвали показной борьбу за легальность миграции, подчеркнув, что действия силовиков и решения судов о штрафах и выдворении зачастую не имеют ни законных оснований, ни логических объяснений. По их мнению, отправка мигрантов на фронт не выглядит как массовое явление.

Рейды на стройках и сельхозпредприятиях Алексеевского и Нехаевского района провели представители силовых структур. Правоохранители проверили 127 бывших мигрантов, среди которых выявили 25 человек, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Им вручили повестки и доставили их в военные комиссариаты, где в тот же день поставили на воинский учет, сообщила сегодня "Высота 102" со ссылкой на Военное следственное управление Следкома России по Южному военному округу.

В сообщении указано, что силовики провели "профилактические беседы о необходимости соблюдения требований законов и ответственности за их нарушение" и "рассказали о правах и обязанностях при заключении контракта о прохождении военной службы и предоставляемых льготах".

По данным ведомства, "за все время работы по данному направлению в регионе на воинский учет поставили около 150 натурализованных граждан, 25 из которых заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ. Также контракты заключили шесть иностранцев". При этом в сообщении не указано, с какой даты начались проверки соблюдения натурализованными гражданами правил воинского учета.

Ранее правозащитники неоднократно указывали на нарушение прав мигрантов в регионах юга России. В частности, в августе 2016 года 108 мигрантов объявили голодовку в спецучреждении временного содержания для иностранцев в сочинском поселке Вардане. 17 октября 2023 года стало известно, что полицейские в Ингушетии неправомерно оштрафовали за нарушение миграционного законодательства непричастную к нему женщину. При этом еще более 10 лет назад российские правозащитники выступали против развернутой в стране кампании в отношении нелегальных мигрантов. Проблемы миграции в России стоят чрезвычайно остро. Отсутствует научно обоснованная и четко сформулированная концепция миграционной политики, отметила ранее в своем отчете правозащитница Светлана Ганнушкина*.

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