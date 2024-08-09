МИД Абхазии заявил об отсутствии планов создания российской базы в Очамчире

09 августа 2024, 09:38

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Создание российской военно-морской базы в Очамчире не планируется, заявил глава МИД Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", 12 января секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба сообщил, что пункт базирования российского военно-морского флота в Очамчирском районе может начать работу уже в этом году. На пункте базирования будут запасы горюче-смазочных материалов, сменяющийся личный состав и условия для отдыха экипажей судов, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" российские военные эксперты Василий Дандыкин и Андрей Кошкин.

Создание российской военно-морской базы в Очамчире не планируется, заявил агентству ТАСС глава МИД Абхазии Сергей Шамба. "В Очамчире никакой военно-морской базы РФ не планируется, есть пограничный пункт, где стоят пограничные катера", - привело 8 августа его слова агентство.

В бухте Очамчиры действует бригада сторожевых кораблей Береговой охраны пограничной службы ФСБ России. Порт Очамчиры с 1930-х годов был пунктом базирования пограничных судов Закавказского военного округа, с 1960-х годов до 1996 года там находилась отдельная бригада сторожевых кораблей, которая охраняла границу.

В начале 2000-х годов бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии, а в январе 2009 года была передана России для обустройства в ней пункта базирования флота, после чего там были проведены дноуглубительные работы, сообщает РБК.

Пункт базирования ВМФ, согласно Военно-морскому словарю (издательство Минобороны СССР, 1990 год), - участок морского или речного побережья с прилегающей акваторией, оборудованный для стоянки и осуществления всех видов обеспечения кораблей (судов). Военно-морская база - район побережья и прилегающего участка моря, обеспечивающий дислокацию (обычно рассредоточенную) и широкий манёвр сил.

Напомним, 6 октября 2023 года президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что подписано соглашение с Россией о размещении в Очамчирском районе пункта базирования военно-морского флота. Размещение российской базы может привести к тому, что Абхазия окажется втянутой в российско-украинской конфликт, указал журналист Роин Агрба. Появление этой базы повысит безопасность Абхазии, предположили политолог Нателла Акаба и лидер ветеранской организации "Аруаа" Темур Гулия.

Если российская база в Очамчирском районе будет задействована в военной операции на Украине, не исключены удары по этой территории, расположенной вблизи от линии разграничения с Грузией, указали тбилисские аналитики. Власти Грузии ничего не предпринимают, чтобы воспрепятствовать строительству военного объекта, подчеркнули они.

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