Международный Олимпийский комитет принес извинения Азербайджану

02 августа 2024, 17:06

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Азербайджан получил письмо с извинениями от Международного Олимпийского комитета за высказывания ведущего французского телеканала France2 в ходе церемонии открытия Олимпиады в Париже, сообщило азербайджанское министерство молодежи и спорта. В ведомстве добавили, что ждут извинения по этому же поводу от властей Франции.

Как писал "Кавказский узел", Минспорта и Национальный Олимпийский комитет Азербайджана направили в связи с высказываниями французского ведущего о Карабахе официальную жалобу в Международный Олимпийский комитет (МОК), призвав организацию выразить протест руководству Франции против политизации игр.

На церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже 26 июля корреспондент французского государственного телеканала France 2 проявил дискриминацию во время парада спортсменов из Азербайджана и Армении, обвинив азербайджанскую сторону в инициировании столкновений с армянской. В то же время комментатор назвал Армению дружественной для Франции страной, отметив, что этот год запомнился армянскому народу "падением Нагорного Карабаха" под натиском азербайджанской армии, говорилось в заявлении Министерства молодежи и спорта и Национального олимпийского комитета Азербайджана.

МОК 2 августа направил ответ азербайджанской стороны за подписью директора организации Джеймса Маклауда.

МОК принес "искренние извинения" Азербайджану за высказывания в адрес страны в эфире телеканала France 2, говорится в поступившем корреспонденту "Кавказского узла" сообщении министерства молодежи и спорта.

В послании отмечено, что подобные высказывания "противоречат принципам и ценностям, которые Международный олимпийский комитет продвигает через спорт и Олимпийские игры".

В связи с этим МОК связался "с ответственными за этот вопрос учреждениями и лицами и напомнил им о принципах работы и протоколах МОК с тем, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем", указано в послании.

Приняв к сведению письмо Международного олимпийского комитета с извинениями в адрес Азербайджана "за предвзятую позицию в телеканала France - вещателя летних Олимпийских игр «Париж-2024», в министерстве молодежи и спорта подчеркнули, что Баку ожидает извинений и от правительство Франции.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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