Морской порт в Новороссийске. Фото: ssr (обсуждение) https://ru.wikipedia.org

22 июля 2024, 17:39

Массовые мероприятия в День ВМФ отменены в Новороссийске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

День Военно-морского флота в Новороссийске в этом году будет проходить без парада, концертов и салютов, постановили власти.

Как писал "Кавказский узел", 18 июля в Новороссийске была включена тревожная серена в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров. Жителям первой береговой линии было рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году он пройдет 28 июля.

Торжественные мероприятия в Новороссийске на День ВМФ отменены в связи с требованиями безопасности, сообщили в городской администрации.

В этот день городские власти проведут только возложения цветов во внутригородских районах, передал сегодня ТАСС.

Ранее, в ночь на 3 июля, на Новороссийск была совершена атака безэкипажных катеров. Минобороны России тогда отчиталось об уничтожении двух безэкипажных катеров.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Беспилотники атаковали Ростовскую область", "Жители Морозовского района остались без электричества после атаки дронов", "Пожар на нефтебазе в Азове не удалось потушить за полтора суток".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 июля 2024, 16:49

22 июля 2024, 16:01

  • Житель Моздока убит в зоне военной операции

    Расул Керимов из Моздокского района убит на Украине, сообщила районная администрация. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 296 бойцов из Северной Осетии.

22 июля 2024, 15:16

22 июля 2024, 14:37

22 июля 2024, 13:43

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи