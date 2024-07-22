22 июля 2024, 17:39
Массовые мероприятия в День ВМФ отменены в Новороссийске
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День Военно-морского флота в Новороссийске в этом году будет проходить без парада, концертов и салютов, постановили власти.
Как писал "Кавказский узел", 18 июля в Новороссийске была включена тревожная серена в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров. Жителям первой береговой линии было рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.
День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году он пройдет 28 июля.
Торжественные мероприятия в Новороссийске на День ВМФ отменены в связи с требованиями безопасности, сообщили в городской администрации.
В этот день городские власти проведут только возложения цветов во внутригородских районах, передал сегодня ТАСС.
Ранее, в ночь на 3 июля, на Новороссийск была совершена атака безэкипажных катеров. Минобороны России тогда отчиталось об уничтожении двух безэкипажных катеров.
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Автор: "Кавказский узел"