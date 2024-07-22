Баграт Галстанян анонсировал большой митинг

22 июля 2024, 04:37

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Движение "Тавуш по имя родины" в начале сентября проведет большой митинг, сообщил архиепископ Баграт Галстанян на встрече с жителями села Норатус.

Как писал "Кавказский узел", протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 10 мая проводят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с делимитацией границы. 9 июня лидер движения, архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Оппозиционные депутаты поддержали предложение, но обсуждение в парламенте 17 июня было сорвано из-за отсутствия кворума, поскольку депутаты от правящей партии не пришли на заседание.

Лидер движения "Тавуш по имя родины", архиепископ Баграт Галстанян на встрече с жителями села Норатус Гегаркуникской области 21 июля рассказал о дальнейших планах, пишет News.am.

Он заявил об изменении тактики движения. "Наша тактика изменилась, до сентября - период набора, а в начале сентября будет большой митинг", - приводит его словам издание. Галстанян добавил, что борьба прекратиться лишь тогда, "когда я и каждый из нас умрет".

Архиепископ также заявил, что в настоящее время в Армении нет правительства. Таким образом он прокомментировал несостоявшуюся встречу Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Лондоне, 18 июля. По словам Галстаняна, президент Азербайджана задает вопрос премьер-министру Армении, зачем тот приехал в Лондон, если не встретился с премьер-министром Великобритании - и не получает ответа.

Напомним, что 18 июля Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в срыве встречи лидеров двух стран в Лондоне. Согласно заявлению МИД Армении, азербайджанская сторона отклонила предложение о встрече на полях саммита Европейского политического сообщества. Провести встречу предложила Великобритания, но Армения ответила отказом, заявил, в свою очередь, помощник президента Азербайджана.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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