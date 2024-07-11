Суд в Тбилиси назначил крупный штраф Григориадису

11 июля 2024, 06:49

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Противник закона об иноагентах Лазаре Григориадис оштрафован судом в Тбилиси на 2300 лари. Активист признан виновным в неподчинении полиции и мелком хулиганстве во время акции 14 мая.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая депутаты парламента Грузии 84 голосами "за" приняли в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Перед зданием Национального собрания во время заседания проходила акция протеста. МВД Грузии прибегло к силовому разгону демонстрации, оттеснив протестующих с площади у парламента. Активист Лазаре Григориадис оказался в числе задержанных.

Суд в Тбилиси приговорил 12 апреля Лазара Григориадиса к девяти годам заключения , признав его виновным в нападении на силовиков и поджоге полицейской машины на акциях протеста. Григориадис был задержан в марте 2023 года после протестов против закона об иноагентах. 24 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о помиловании Лазара Григориадиса, осужденного на девять лет лишения свободы по делу о нападении на силовиков и поджоге полицейской машины на акциях протеста.

Судья Тбилисского горсуда 10 июля признал Лазаре Григориадиса виновным в мелком хулиганстве и неподчинении законному требованию полиции во время акции протеста 14 мая.

В качестве наказания активисту назначен штраф в 2300 лари (около 840 долларов США), сообщило издание Netgazeti.

После задержания 14 мая Григориадис двое суток провел под арестом, его отпустили из изолятора 16 мая. Оппозиционер рассказал, что силовики при задержании били его и оскорбляли.

Во время пребывания в изоляторе Григориадиса посетили представители омбудсмена. На теле активиста были зафиксированы ссадины и другие следы жестого обращения, отмечает Мтавари архи.

Законопроект об иностранном влиянии грузинские оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом". Они видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

Текст законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты". Информация о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" собрана на странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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