Поспешность дела против Ханова вызвала сомнения в его обоснованности

03 июля 2024, 21:22

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блогер Хаджимурад Ханов просил о домашнем аресте по делу о незаконном обороте оружия, но суд поместил его под стражу, это решение будет обжаловано, заявили адвокат и друг Ханова. Дело против блогера выглядит странно, так как появилось спустя несколько дней после скандала по поводу никаба, подчеркнули дагестанский правозащитник и журналист.

Как писал "Кавказский узел", суд сегодня арестовал на два месяца дагестанского блогера Хаджимурада Ханова по делу о незаконном обороте оружия. Обвинение Хаджимурада Ханова по делу о хранении оружия и гранаты абсурдно, а внимание силовиков вызвано скандалом вокруг требований извинений от врача в Хасавюрте по поводу никаба, на который отреагировал глава Дагестана, считают дагестанские журналисты и активисты. По их мнению, Ханов не рассчитал силы, так как не учел масштаб резонанса на фоне атак боевиков в Махачкале и Дербенте и обсуждений о запрете ношения никаба в республике.

29 июня в соцсетях распространился видеоролик, на кадрах которого врач одной из клиник Хасавюрта принесла извинения пациентке в никабе. Она пояснила, что между ней и девушкой возникло недопонимание, в результате которого та решила, что ей отказано в медпомощи из-за религиозной одежды. Глава Дагестана Сергей Меликов вступился за врача из Хасавюрта, которая столкнулась с угрозами и нападками после недопонимания, возникшего во время приема пациентки в никабе. После критики Меликова силовики задержали блогера Хаджимурада Ханова, который требовал от руководства врача, чтобы доктор принесла извинения.

Окружение дагестанского блогера Хаджимурада Ханова считает решение суда о его аресте предвзятым, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" друг Ханова. "Я был на суде. Доказательств или объективных причин для того, что арестовать его на два месяца, до 31 августа, не было. Доказательная база было очень скудной. Но судья решил так. Это предвзятое, необъективное решение", - сообщил он.

Ханов попросил судью избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, но получил отказ. "Он попросил отпустить его под домашний арест, потому что он никуда бежать не собирается. Суд не учел, что у него малолетние дети, на иждивении пожилая мать-инвалид, других родственников у нее нет, он фактически единственный кормилец семьи. Суд на все это не обратил внимания. Все прошло в одностороннем порядке", - заявил собеседник.

Адвокат Ханова Исрафил Гададов заявил, что решение суда будет обжаловано. "Мы собираемся в ближайшее время обжаловать решение об аресте Ханова. Считаем это решение несправедливым", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев назвал решение суда странным. "Критика в его адрес началась с обвинений в поддержке боевиков, но надо понимать, что то, что было в Германии, он за это отсидел. А в Дагестане ничем криминальным этот человек не отличался. Его обвиняли в том, что он якобы угрожал женщине-врачу в частной клинике, но не смогли это доказать. И после этого появляется дело за хранение гранаты. Все это странно. Как и решение суда о его аресте", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Хаджимурад Ханов был имамом в Германии, отбывал срок за вербовку в ИГИЛ* и числился помощником депутата гордумы. Что известно о Ханове, рассказывается в биографической справке "Кавказского узла".

По его словам, в Дагестане с сомнением относятся ко всем делам, в рамках которых у человека вдруг находят гранату. "У тех людей, которые выходят на какой-то спор с властями, выражают иное мнение, вдруг находят гранату. Общество уже привыкло к такому развитию. Люди сразу начинают думать, что в этом деле что-то не так, не все так чисто и гладко, как об этом сообщают провластные ресурсы", - указал он.

Редактор информагентства "Дербент" Милрад Фатуллаев не считает дело против Ханова политически мотивированным. "Я об этом блогере узнал после скандала, связанного с видео по теме никаба. Не думаю, что он был известен и была необходимость уголовного дела против него, чтобы как-то минимизировать его влияние", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, вызывает сомнения тот факт, что его критиковали за угрозы в адрес врача, но в итоге завели дело по другой статье. "Вот это было странно. Необходимо провести тщательное расследование и доказать, что у него, действительно, нашли то, о чем пишут", - указал он.

После атак боевиков в Махачкале и Дербенте глава республики Сергей Меликов заявил о необходимости запрета ношения никаба. 1 июля муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев пообещал, что муфтият республики в ближайшее время издаст фетву о запрете никаба. Оснований для всеобщего запрета никаба нет, однако может быть введен временный запрет из соображений безопасности, заявил 2 июля руководитель отдела фетв муфтията. Сегодня в Дагестане введен запрет на ношение никаба, он действует до нового богословского заключения, сообщило Духовное управление мусульман республики.

23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагогу и православные храмы. В результате погибли 22 человека, 46 получили ранения. Среди участников атак оказались сыновья и племянник главы Сергокалинского района. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

*организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.