29 мая 2024, 02:12

Дело Дмитрия Шубина дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Завершено расследование дела бывшего мэра Ахтубинска Дмитрия Шубина, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Свою вину он не признает.

Как информировал "Кавказский узел", 5 декабря мэр Ахтубинска Дмитрий Шубин был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями. 11 декабря он был госпитализирован в тяжелом состоянии после сухой голодовки в следственном изоляторе. В декабре 2023 года его перевели из СИЗО в реанимацию в тяжелом состоянии.

Следствие считает, что мэр Ахтубинска передал своей матери нежилое здание и участок под ним для сдачи в аренду. С февраля 2022 года Шубин не позволял подчиненному реализовать этот объект недвижимости. Кроме того, глава города отказал местному предпринимателю, который планировал построить на участке автостанцию, сославшись на благоустройство привокзальной площади, при этом не имея планов на это.

Завершено расследование дела бывшего главы администрации Ахтубинска Дмитрия Шубина, обвиняемого по двум эпизодам в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ), пишет 28 мая "Коммерсант".

Дело Шубина передано на рассмотрение районного суда. По словам адвоката Елены Лосевой, своей вины он не признает, а преследование считает выгодным политическим конкурентам.

Что касается здания, которое, как считает следствие, он передал матери, то, по словам адвоката, Антонина Шубина, будучи предпринимателем, с 1994 года арендует участок земли, на котором построила помещение. Последние годы она им не пользовалась лично, а сдавала в аренду. Адвокат интересуется, как Дмитрий Шубин мог передать в 2022 году своей матери имущество, которым она владеет и пользуется с 1994 года.

По второму эпизоду Шубин обвинен в отказе формировать участок под строительство станции площадью 100 квадратных метров. Адвокат настаивает, что Шубин отказал в формировании, так как отвечающий всем нормативам автовокзал на такой площади построить невозможно. "Шубин мне говорил: "Если бы предоставил этот участок, арестовали бы в тот же день. А поскольку не предоставил, арестовали через месяц", - приводит его словам Лосева.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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