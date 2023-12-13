Мать Шубина рассказала о его состоянии после голодовки

13 декабря 2023, 01:25

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Мэра Ахтубинска Дмитрия Шубина, обвиненного в злоупотреблении полномочиями, перевели из СИЗО в реанимацию городской больницы в тяжелом состоянии, рассказала его мать. По ее словам, в палате Шубин впервые выпил воды из рук адвоката.

Как информировал "Кавказский узел", 5 декабря мэр Ахтубинска Дмитрий Шубин был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями. 11 декабря он был госпитализирован в тяжелом состоянии после сухой голодовки в следственном изоляторе.

Следствие считает, что мэр Ахтубинска передал своей матери нежилое здание и участок под ним для сдачи в аренду. С февраля 2022 года Шубин не позволял подчиненному реализовать этот объект недвижимости. Кроме того, глава города отказал местному предпринимателю, который планировал построить на участке автостанцию, сославшись на благоустройство привокзальной площади, при этом не имея планов на это.

Мать мэра Ахтубинска Дмитрия Шубина Антонина Павловна 12 декабря рассказала по телефону корреспонденту "Кавказского узла" о состоянии его здоровья и подоплеке всей ситуации с ним. По ее словам, Дмитрий, находясь в СИЗО, шесть дней держал сухую голодовку. Отказывался принимать пищу и воду, заявляя о своей невиновности и надуманности обвинений следствия. В СИЗО он был прикован наручниками к постели. Находился в плохо отапливаемой камере, укрыт был простыней, из-за чего замерзал. Его ноги стали синеть, его знобило и трясло. Таблетки от гипертонии у него ранее забрали, несмотря на то, что в СИЗО с ним случился гипертонический криз. «Посещал ли врач Диму (в СИЗО) - не знаю. Меня туда не пускали. Раза два жена к нему ходила», - рассказала Антонина Шубина.

В воскресенье 10 декабря Дмитрий Шубин был переведен из СИЗО в реанимацию Ахтубинской городской больницы, так как состояние его здоровье после сухой голодовки критически ухудшилось. У его палаты дежурят трое сотрудников полиции. «Привезли в реанимацию. А на следующий день приехало (в больницу) 8 человек. ОМОН. Хотели отвезти (Дмитрия) в Астрахань. Врач не дал. Говорит: «Вы его не довезете». Адвокат вчера приехала. Сразу к нему поехали. Он не пьет, не ест. Уговаривали, что так нельзя. Говорит: «Я буду пить только при помощи адвоката». Она (адвокат) его напоила. Пообщались», - сообщила мама подследственного.

Женщина рассказала, что уже на третий день сухой голодовки в организме Дмитрия начались серьезные изменения. Его правый бок воспалился. Дмитрий все время держится за грудь, жалуется на боли в сердце. «Начало его трясти. Позавчера нам там (в больнице) сообщили, что у него ноги начали синеть, что, возможно, будет гангрена … Поехали к следователю … Адвокату не разрешали входить в больницу без следователя. Но ее все же пропустили. Она видела, что он уже не прикован к кровати, укрыт теплым одеялом. Капельницы поставили. И даже отопление включили в больничной палате, так как иных больных тоже в палату положили. У него охрана – трое сотрудников. Вчера он воду попил. Повеселел. В пятницу адвокат поедет в Астрахань, будет просить изменить место нахождения», - рассказала Антонина Павловна, заметив при этом, что, по ее мнению, дело против Дмитрия сфальсифицировано.

Депутат Астраханской областной думы Олег Шеин заявил корреспонденту «Кавказского узла», что уголовное дело, заведенное против его однопартийца, мэра Ахтубинска Дмитрия Шубина «очевидно, является политическим». «Человека обвиняют не в том, что он что-то украл, что была какая-то коррупционная история. Его обвиняют в том, что он не согласовал предоставление земельного участка. Это обычная ситуация спора между предпринимателем и администрацией, которая решается в суде или через представление органов прокурорского надзора. Это не формирует состав опасного преступного деяния», - сказал Олег Шеин.

Депутат напомнил, что Дмитрий Шубин стал главой города «вопреки позиции областных чиновников». Областной парламентарий рассказал, что три года назад была попытка отменить прямые выборы мэра Ахтубинска – «и эта попытка не вышла у господ из областной администрации». «Победил кандидат, который представлял ведущую оппозиционную партию в регионе – "Справедливую Россию". Мэр Ахтубинска Дмитрий Шубин находится сейчас в больнице. Насколько мне известно, врачи отказали органам надзора перевести его в Астрахань. Это могло, по мнению врачей, создать прямую угрозу жизни Шубина», - сказал Олег Шеин.

Он отметил также, что Шубин не признает вину. В знак протеста он объявил сухую голодовку.

Адвокат Шубина Елена Лосева отказалась комментировать ситуацию, так как опасается навредить этим своему подзащитному.

Юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом Шубина, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что уголовная статья 285 является «распространенным инструментом по принуждению к повиновению чиновников исполнительных органов власти».

«В деле Дмитрия Шубина много вопросов. Комментировать его я не могу сейчас, нужно знакомиться с материалами. А они будут частично доступны только после передачи их суду. В его деянии следователи видят признаки злоупотребления должностными полномочиями. Но в его деле мы однозначно не наблюдаем даже близко признаков тяжких последствий. Подследственного не следовало помещать в СИЗО. Суд мог спокойно назначить легкую меру пресечения – домашний арест или даже подписку о невыезде. Человека хотят поломать, его хотят принудить признать вину», - заявил Иващенко.

Юрист сослался на постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий». Согласно постановлению, злоупотребление должностными полномочиями - это деяние, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности, которое «повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства». «В деле Шубина, даже если он окажется виновен, нет этой самой существенности нарушения прав и законных интересов граждан. Помещение Шубина в пыточные условия СИЗО – явная попытка выбить из него признательные показания. Что я вижу здесь? Политический заказ», - считает Сергей Иващенко.

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