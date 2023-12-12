Мэр Ахтубинска госпитализирован после голодовки в СИЗО

12 декабря 2023, 07:22

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Мэр Ахтубинска Дмитрий Шубин госпитализирован в тяжелом состоянии после голодовки в следственном изоляторе, которую он проводил в знак протеста против своего задержания по делу о злоупотреблении полномочиями.

Как информировал "Кавказский узел", 5 декабря мэр Ахтубинска Дмитрий Шубин был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

После ареста Шубин проводил в изоляторе сухую голодовку в знак протеста против своего задержания. Он отказывается признавать вину. Шубин находится в тяжелом состоянии. Возможно это связано с тем, что он страдает диабетом, передал 11 декабря "Арбуз Today".

Шубин объявил голодовку на следующий день после задержания. Несмотря на его тяжелое состояние, силовики пытались его этапировать в Астрахань, но врачи им не позволили этого сделать, поскольку мэр Ахтубинска не выдержит переезд. Его состояние крайне тяжелое. Родственникам Шубин заявил, что не виновен и вину свою не признает, сообщил 12 декабря телеграм-канал "Астрахань.Север".

На 06.00 мск на сайте управления МВД по Астраханской области и на сайте следственного управления СКР по Астраханской области нет комментариев относительно информации о госпитализации Шубина после голодовки.

Напомним, следствие считает, что мэр Ахтубинска передал своей матери нежилое здание и участок под ним для сдачи в аренду. С февраля 2022 года Шубин не позволял подчиненному реализовать этот объект недвижимости. Кроме того, глава города отказал местному предпринимателю, который планировал построить на участке автостанцию, сославшись на благоустройство привокзальной площади, при этом не имея планов на это.

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