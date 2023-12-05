Силовики задержали мэра Ахтубинска

05 декабря 2023, 18:10

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Мэр Ахтубинска Дмитрий Шубин задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он неправомерно передал нежилое здание своей матери для сдачи в аренду, сообщило следствие.

Глава Ахтубинска задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 285 УК РФ, сообщило сегодня управление Следкома по Астраханской области.

По версии следствия, глава города "передал своей матери нежилое здание и участок под ним для сдачи в аренду третьим лицам". С февраля 2022 года он не позволял подчиненному реализовать этот объект недвижимости. Кроме того, подозреваемый отказал местному предпринимателю, который планировал построить на участке автостанцию, "сославшись на благоустройство привокзальной площади, при этом не имея намерений осуществлять обещанное", сообщило следствие в своем Telegram-канале.

Как следует из информации на сайте города, Ахтубинск возглавляет Дмитрий Шубин.

Дмитрий Шубин трижды баллотировался на должность мэра Ахтубинска, причем от разных фракций. Занять пост удалось с третьей попытки, в 2021 году, сообщило сегодня издание "Астрахань.Су".

"Кавказский узел" также писал, что сотрудники ФСБ задержали мэра Камызяка Дмитрия Васильева и главу Камызякского района Василия Сухорукова 30 января 2019 года. После этого Васильев был помещен под домашний арест. В январе 2020 года суд признал Сухорукова и Васильева виновными во взяточничестве и назначил им крупные штрафы.

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