Алескер Мамедли пожаловался на сильное ухудшение здоровья в изоляторе

14 мая 2024, 00:27

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Учредитель Toplum TV Алескер Мамедли, страдающий заболеванием щитовидной железы, не получает квалифицированной медицинской помощи в изоляторе, тогда как его состояние и симптомы требуют срочной проверки на онкологию, указали брат и адвокат арестованного в Баку активиста.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, участвовавший в работе Института демократических инициатив. 9 марта оба были арестованы на четыре месяца по статье о контрабанде валюты, Мамедли и Иззетли отвергли обвинения. Мамедли было отказано в переводе под домашний арест, несмотря на серьезное ухудшение здоровья из-за опухоли щитовидной железы. Мамедли обследовали в госпитале МВД, а затем вернули его в СИЗО, но о результатах медосмотра ни ему, ни его родственникам не сообщили.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях. О новой волне репрессий против независимой прессы в Азербайджане рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Об ухудшении состояния здоровья Алескера Мамедли сообщил его брат Насими Мамедли после телефонного разговора с ним 13 мая.

«Мы с Алескером говорили по телефоне 4-5 минуты. Ему становится все хуже. Он испытывает трудности при дыхании. По ночам не может нормально спать, в лежачем положении возникает чувство удушья. Кровяное давление периодически повышается. Появились проблемы с речью. Он говорит с паузами, голос стал у него осиплым, что является признаком поражения голосовых связок в горле из-за растущей опухоли в щитовидной железе», - рассказал брат Мамедли корреспонденту «Кавказского узла».

При этом, со слов брата, Алескер Мамедли в настоящее время не получает никакого лечения. «Предыдущий курс лечения завершен. Новое лечение мы не можем начать потому, что 10 дней назад у Алескера в СИЗО взяли образцы крови на анализ, однако результатов ни нам, не ему самому не дают. И самого главного ему не делают. Он нуждается в биопсии для определения характера опухоли в щитовидной железе. Хотя медики, приходящие к нему, признают необходимость биопсии. Его без улик и доказательств содержат в тюрьме, словно он взят в заложники. Наши многочисленные просьбы позволить за свой счет провести Алескеру обследование, лечение, а если необходимо, операцию, остаются без ответа», - рассказал Насими Мамедли.

Адвокат Агиль Лаидж также указал на отсутствие эффективной медицинской помощи Мамедли. «Формально Алескера Мамедли периодически обследуют – берут анализы, в конце апреля даже вывозили на медобследование в тюремный госпиталь. Но результатов нет, а человеку становится все хуже. У него признаки онкологического заболевания, а биопсию ему не делают», - сказал адвокат.

На вопрос, какие шаги может предпринять защита в данном случае, адвокат ответил, что «формально можно подавать новые ходатайства о переводе под домашний арест».

«Но такие вопросы в Азербайджане решаются не в плоскости права, а на основе политической воли. При ее наличии вопрос может быть решен оперативно. Ожидаем, что здравый смысл возобладает и Алескеру Мамедли создадут условия для эффективного лечения», - сказал Лаидж.

В пенитенциарной службе на запрос корреспондента «Кавказского узла» о состоянии здоровья Алескера Мамедли ответа пока не предоставили. В главном медицинском управлении минюста отказались от комментариев.

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