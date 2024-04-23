Противник закона об иноагентах арестован в Тбилиси

23 апреля 2024, 21:33

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Тбилисский городской суд арестовал на пять суток участника протестов против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», положившись на показания полицейских и отвергнув показания независимых свидетелей. Апелляционную жалобу его защиты суд отверг.

Как информировал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией закона об иноагентах. 17 апреля депутаты приняли его в первом чтении на фоне массовых акций протеста. 22 апреля активисты заявили, что акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" продолжатся, отметив, что намерены протестовать беспрерывно, пока власти не откажутся от попыток принять документ.

В феврале 2023 года аналогичная инициатива была встречена масштабными протестами, США и Евросоюз раскритиковали проект закона, и его принятие тогда пришлось отложить. Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

О первом случае наиболее жесткого административного наказания по делам задержанных в апреле противников закона об иноагентах сообщила неправительственная организация «Центр социальной справедливости», юристы которой представляли в суде интересы задержанного Андро Челидзе.

Челидзе был задержан недалеко от здания парламента во время акции протеста в ночь на 18 апреля. Его обвинили в мелком хулиганстве и оскорблении полицейского.

«Во время ареста и привода в первый отдел района «Старый Тбилиси» сотрудники этого же отдела применяли к нему физическое насилие. Во время митинга выкрики задержанного были адресованы исключительно россиянам, что полностью отвечает определению свободы слова и не является нарушением закона. Был арестован Лука Иремашвили, находившийся на митинге вместе с Андро Челидзе, который пытался заснять на мобильный телефон насилие над задержанным», - говорится в сообщении НПО, направленном сегодня корреспонденту «Кавказского узла».

При рассмотрении дела в суде были представлены видеозаписи, на которых отчетливо видно, как несколько сотрудников полиции применили к Андро Челидзе физическое насилие недалеко администрации правительства Грузии. На кадрах двое полицейских пинают упавшего протестующего по ногам, другие полицейские рядом никак не реагируют на их действия.

Специальная следственная служба начала расследование факта возможного насилия в отношении Андро Челидзе со стороны отдельных сотрудников МВД. Тем не менее, судья Тбилисского городского суда Ираклий Чикашуа «без нейтральных доказательств признал человека правонарушителем только на основании показаний полицейских и совершенно безосновательно применил самое строгое наказание - административное заключение», говорится в сообщении НПО.

По решению суда, вынесенному 19 апреля, Челидзе заключили под стражу на пять суток, сообщила представитель НПО корреспонденту «Кавказского узла». Полиция не представила суду никаких веских доказательств, а «защита четко, в том числе посредством показаний свидетелей, доказала, что задержанный не совершил никакого преступления», отметила она.

В ходе судебного разбирательства представитель МВД потребовал применить к Андро Челидзе самое суровое наказание, предусмотренное вмененными ему административными статьями, чтобы психологически повлиять на других участников собраний и демонстраций. Апелляционный суд Тбилиси признал жалобу НПО в интересах Челидзе «недопустимой».

«Решение суда необоснованно и направлено на запугивание участников протеста, на подавление протеста репрессивным образом. Согласно практике Европейского суда по правам человека, административное задержание незаконно, если суд не может представить четкие причины задержания лица. Заключение Андро Челидзе нарушает право на свободу, гарантированное пятой статьей Европейской конвенции, ввиду его самовольного и непропорционального характера», - считают в НПО.

«Центр социальной справедливости» призвал министерство внутренних дел прекратить необоснованные задержания протестующих и обязать полицейских включать видеокамеры во время общения с гражданами. Правозащитники также призвали суды первой и второй инстанции прекращать административные производства в условиях отсутствия нейтральных и объективных доказательств.

Представители НПО подчеркнули, что Специальная следственная служба должна своевременно и эффективно расследовать случаи непропорционального применения силы сотрудниками правоохранительных органов к гражданам и предоставлять общедоступную информацию о ходе расследования. Они попросили Народного защитника Грузии следить за акциями протеста и активизировать усилия по выяснению количества задержанных и их местонахождения. Парламент Грузии они призвали отозвать с рассмотрения законопроект «О прозрачности иностранного влияния» и провести реформы в приоритетных для европейской интеграции направлениях.

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