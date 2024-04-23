Крымский мост. Фото: Rosavtodor.ru https://ru.wikipedia.org

23 апреля 2024, 16:39

На Крымском мосту приостанавливалось движение

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Крымский мост сегодня был временно закрыт для движения автомобилей.

Как сообщал "Кавказский узел", движение машин по Крымскому мосту приостанавливалось 21 апреля на срок около двух часов.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - сообщил сегодня в 16.11 мск в своем телеграм-канале информационный центр о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Региональные власти призывают относиться к ситуации с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео, пишет "Интерфакс".

Через 15 минут движение было возобновлено.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост подвергся атаке украинских надводных беспилотных ударных аппаратов. В результате один пролет моста оказался разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту было восстановлено 1 ноября 2023 года.

Ранее, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, из-за чего обрушились два автодорожных пролета. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на мосту терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является руководитель главного управления разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено 5 декабря 2022 года.

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Примечание:

"Крымский мост перекрывался на восемь часов", "Движение по Крымскому мосту возобновлено после четырехчасового перекрытия", "Житель Грузии заочно арестован по делу о теракте на Крымском мосту".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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