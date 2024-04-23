В степях Калмыкии добровольцы из южных регионов начали поиски останков бойцов времен ВОВ

23 апреля 2024, 09:08

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Калмыкии на Хулхутинском рубеже началась экспедиция по поиску останков бойцов 28-й и 51-й армий, воевавших осенью и зимой 1942 года в калмыцких степях на подступах к Сталинграду.

По словам председателя Ассоциации поисковых отрядов Калмыкии Дмитрия Халхинова, для поисков объединились около 120 добровольцев из Калмыкии, Волгоградской и Астраханской областей, Ставрополья и Москвы.

"Мы начнем работать на новых рубежах - по местам боев 28-й и 51-й армий, которые в ноябре - декабре 1942 года, обороняя южные рубежи Сталинградского фронта, преградили путь немецким танковым дивизиям, рвавшимся к Сталинграду деблокировать группировку Паулюса", - процитировал Халхинова ТАСС.

Поиски пройдут на стыке Калмыкии, Ростовской и Волгоградской областей. "Если смотреть по карте, то большой такой треугольник, соединяющий Зимовники Ростовской области, Котельниково Волгоградской области и село Плодовитое - Калмыкия, - рассказал поисковик. - Ранее на этой территории было несколько разведок, мы наметили несколько маршрутов и теперь детально хотим пройти по местам боев".

Первый этап "Вахты памяти" продлится до 10 мая, второй - с 25 мая по 12-13 июня. Поисковики-добровольцы планируют, что по результату экспедиции в день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, будет установлен памятник или мемориальная плита. Обнаруженные останки останки войнов будут перезахоронены в Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", в 2019 году в районе хутора Красная Поляна в Кабардино-Балкарии было найдено захоронение бойцов Красной армии. Через два года останки 16 бойцов Красной армии захоронили в Майском районе КБР.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.