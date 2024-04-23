23 апреля 2024, 09:08

В степях Калмыкии добровольцы из южных регионов начали поиски останков бойцов времен ВОВ

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В Калмыкии на Хулхутинском рубеже началась экспедиция по поиску останков бойцов 28-й и 51-й армий, воевавших осенью и зимой 1942 года в калмыцких степях на подступах к Сталинграду. 

По словам председателя Ассоциации поисковых отрядов Калмыкии Дмитрия Халхинова, для поисков объединились около 120 добровольцев из Калмыкии, Волгоградской и Астраханской областей, Ставрополья и Москвы.

"Мы начнем работать на новых рубежах - по местам боев 28-й и 51-й армий, которые в ноябре - декабре 1942 года, обороняя южные рубежи Сталинградского фронта, преградили путь немецким танковым дивизиям, рвавшимся к Сталинграду деблокировать группировку Паулюса", - процитировал Халхинова ТАСС.

Поиски пройдут на стыке Калмыкии, Ростовской и Волгоградской областей. "Если смотреть по карте, то большой такой треугольник, соединяющий Зимовники Ростовской области, Котельниково Волгоградской области и село Плодовитое - Калмыкия, - рассказал поисковик. - Ранее на этой территории было несколько разведок, мы наметили несколько маршрутов и теперь детально хотим пройти по местам боев".

Первый этап "Вахты памяти" продлится до 10 мая, второй - с 25 мая по 12-13 июня. Поисковики-добровольцы планируют, что по результату экспедиции в день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, будет установлен памятник или мемориальная плита. Обнаруженные останки останки войнов будут перезахоронены в Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", в 2019 году в районе хутора Красная Поляна в Кабардино-Балкарии было найдено захоронение бойцов Красной армии. Через два года останки 16 бойцов Красной армии захоронили в Майском районе КБР.

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Примечание:

"Бомба времен Отечественной войны поставила в тупик кубанских спасателей", "Поисковики назвали неоценимыми для местной истории находки времен Сталинградской битвы", "Останки красноармейца перезахоронены в Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

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