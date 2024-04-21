Депутат парламента Армении пострадал при противостоянии в Баграташене

21 апреля 2024, 20:38

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В потасовке в Тавушской области, где местные жители протестуют против передаче нескольких сел под контроль Азербайджана, получил травмы депутат парламента от фракции «Армения» Гарник Даниелян.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня жители сел Тавушской области Армении, перекрывшие дорогу в знак протеста против передачи земель Азербайджану, помешали проезду автомобиля Союза добровольцев "Еркрапа". Полицейские попытались пресечь начавшиеся беспорядки.

О том, что Гарник Даниелян пострадал о время противостояния местных жителей и силовиков, сообщила его коллега по фракции Кристине Варданян.

"Гарник Даниелян был с гражданами... Мы с группой коллег находимся в Тавуше", - написала она на своей странице в социальной сети. По предварительным данным, серьезных травм депутат не получил. В случившемся, по ее мнению, виновны власти. "В результате провокации властей на участке Баграташена, где жители Тавуша перекрыли дорогу, произошла потасовка", - указала Кристине Варданян, чьи слова приводит издание News.am

Напомним также, что сегодня жители приграничных сел Киранц и Воскепар Тавушской области не позволили сотрудникам Службы нацбезопасности въехать в эти села для разминирования территорий и вновь перекрыли дорогу с требованием к властям Армении отменить договоренности с Азербайджаном о передаче сел.

Днем ранее, 20 апреля жители села Киранц также перекрыли автомагистраль в знак протеста против решения властей о сдаче земель Азербайджану. Вечером того же дня они разблокировали трассу.

За день до описываемых событий, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении по делимитации границы договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. По итогам соглашений под контроль Азербайджана перейдут четыре села.

В начале марта 2024 года Азербайджан потребовал от Армении освободить восемь сел на границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов отдать четыре села до начала процесса делимитации границ, но заявил о жизненно важных для Армении территориях 31 села, говорится в справке "Кавказского узла" "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Напомним, 19 апреля жители сел Баганис и Воскепар Тавушской области также перекрыли межгосударственную дорогу в знак протеста против передачи сел Азербайджану. Утром 20 апреля они разблокировали дорогу.

20 апреля Никол Пашинян заявил, что российские пограничники, которые были размещены у села Воскепар в августе 2021 года, будут выведены из Тавушской области после начала делимитации границы с Азербайджаном.

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