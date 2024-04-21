Возобновлено движение по Крымскому мосту

21 апреля 2024, 12:01

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Восстановлено движение транспорта по мосту через Керченский пролив, приостановленное сегодня утром, сообщили власти.

Как информировал "Кавказский узел", движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено сегодня примерно в 08.30 мск.

Введенные ранее ограничения на движение автотранспорта по Крымскому мосту отменены, сообщил сегодня в своем телеграм-канале информационный центр о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

В другом сообщении центра сказано, что со стороны Тамани образовалась очередь из автомобилей, в которой находится 110 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 85 транспортных средств.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост подвергся атаке украинских надводных беспилотников. В результате один пролет моста был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту было восстановлено 1 ноября 2023 года.

Ранее, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, из-за чего обрушились два автодорожных пролета. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на мосту терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является руководитель главного управления разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено 5 декабря 2022 года.

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